В Самарской области открылась первая "Фабрика процессов"

В пятницу, 5 апреля, на базе АО "Средне-волжский механический завод" состоялось открытие "Фабрики процессов". Это первая учебная площадка в стране, созданная в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по стандартам Федерального центра компетенций.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, заместитель генерального директора по обучению ФЦК Ирина Жук, а также представители региональных компаний.

"Фабрика процессов" — это учебная площадка, которая позволяет на практике освоить принципы и инструменты бережливого производства. Ключевые навыки приобретаются благодаря особому формату занятий с применением кейс-систем, мастер-классов, тренингов и деловых игр.

"Благодаря ФЦК сотрудники СВМЗ получили возможность познакомиться с работой ведущих предприятий страны, заводу также была оказана помощь в создании методологии по организации "Фабрики процессов". И мы рассчитываем, что до 2024 года 250 предприятий Самарской области смогут внедрить у себя производственные системы, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам бережливого производства", — подчеркнул Михаил Жданов.

Напомним, на предприятиях Самарской области уже второй год реализуются мероприятия, призванные повысить производительность труда. В конце 2017 г. регион попал в число пилотных участников приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". С конца 2018 года на территории Самарской области реализуется региональная составляющая национального проекта.

"Одним из главных условий повышения конкурентоспособности предприятий является повышение производительности труда. Задача министерства промышленности добиться, чтобы через год участниками национального проекта по повышению производительности труда у нас стали не 10 предприятий, как сейчас, а минимум — 50, включая все ведущие компании региона. А чтобы не допустить безработицы, нужно создать 11 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Послании.

"Самарская область не останавливается на достигнутом и каждый раз поднимает планку все выше и выше: в нацпроект вовлекаются предприятия, используются новые методы, открывается "Фабрика процессов" и т. д. Ваша область — уже сейчас пример для многих регионов", — отметила Ирина Жук.

В этом году в 36 регионах-участниках нацпроекта планируется развертывание таких фабрик. Опыт, полученный при создании учебной площадки на СВМЗ, обязательно будет учитываться.