Жители Кинельского района оказались чемпионами по потреблению интернета

МТС проанализировала потребление мобильного трафика в районах Самарской области и выяснила, где абоненты предпочитали "по старинке" разговаривать по телефону, а где — чаще общались через соцсети и мессенджеры.

По данным оператора, самое большое количество гигабайт в расчете на одного абонента за последний год скачали жители Кинельского района. Объемы потребленного мобильного интернет-трафика позволили каждому кинельскому абоненту посмотреть за 12 месяцев не менее 70 полнометражных фильмов или 100 серий популярных сериалов, прослушать около 3000 музыкальных треков, практически без ограничений пользоваться всеми популярными сервисами и приложениями от интернет-банков до навигаторов, общаться в мессенджерах и социальных сетях. Также в ТОП-3 самых активно качающих вошли Ставропольский и Пестравский районы.

Самыми разговорчивыми по статистике МТС оказались жигулевцы — каждый абонент МТС здесь разговаривал по телефону в среднем около 5 часов в месяц. В пятерку самых общительных вошли также жители Алексеевского и Нефтегорского районов, самарцы и тольяттинцы.

"Уже несколько лет мы строим и укрепляем 4G-сеть МТС на территории всей Самарской области. Если в крупных городах всегда есть проводные интернет-провайдеры, то в сельской местности мобильный интернет зачастую является единственным вариантом доступа в сеть. На сегодняшний день МТС является лидером по количеству базовых станций стандарта 4G в Самарской области, так что даже в небольших населенных пунктах наши абоненты уже пользуются надежным и высокоскоростным мобильным интернетом", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.