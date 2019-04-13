Дмитрий Азаров провел совещание по развитию железнодорожного сообщения региона

В пятницу, 12 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам развития железнодорожного сообщения в Самарской области. Участие в нем приняли представители регионального кабинета министров, а также начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

Первоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны "Тольятти". По мнению губернатора, наличие ж/д путей станет серьезным драйвером для развития площадки Автограда. Количество резидентов, так же, как и объемы производств, постоянно увеличивается. Дополнительные возможности транспортировки продукции однозначно помогут развитию уже существующих резидентов ОЭЗ и привлечению на площадку новые компании. Кроме того, реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, а значит — открыть новые производства и рабочие места.

Напомним, вопрос строительства железнодорожных путей до ОЭЗ губернатор Самарской области обсуждал в Москве в августе прошлого года на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором АО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Уже тогда проект заинтересовал все стороны, которые участвовали в переговорах, и получил предварительное одобрение.

На сегодняшний день достигнута принципиальная договоренность о реализации проекта, идет его детальная проработка. Длина ветки от станции Тольятти до особой экономической зоны составит порядка 14 километров.

"Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону дает колоссальный импульс развитию Тольятти, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ. Проект выгоден и "РЖД" и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации".

Планомерная работа идет и по проекту скоростного железнодорожного сообщения между областной столицей, международным аэропортом "Курумоч" и Автоградом. Участники совещания предметно рассмотрели технико-экономическое обоснование проекта. "Мы планомерно движемся в решении этого вопроса. Реализовать быстро достаточно сложный проект — невозможно. Нужно детально изучить документы, экономику, и уже тогда принимать взвешенное решение. Это достаточно трудоемкая, требующая времени задача, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Такая системная работа по строительству мостового перехода через Волгу привела нас к успеху. По проекту скоростного сообщения мы рассматриваем различные варианты, изучаем оптимальные маршруты с учетом интересов граждан, проживающих в Самарско-Тольяттинской агломерации, чтобы они могли без пробок за короткий промежуток времени перемещаться из города в город".

После детального рассмотрения проект скоростного железнодорожного сообщения уже в третьей декаде апреля будет представлен на заседании экспертного совета компании "РЖД".

В ходе совещания также обсуждалась возможность размещения в регионе транспортно-логистического центра федерального уровня. Для этого необходимо подобрать оптимальную площадку не менее 85 га, при этом среди обязательных условий — наличие федеральных и региональных автомобильных дорог и возможность подключения к энергоснабжению мощностью не менее 5 Мегаватт. Сегодня на создание такого комплекса претендуют многие регионы ПФО. Губернатор Самарской области ведет планомерную работу по отстаиванию интересов губернии в этом вопросе на федеральном уровне. "У нас есть все для реализации этого масштабного инфраструктурного проекта: развитая сеть железных и автомобильных дорог, важнейшая водная артерия нашей страны — Волга, аэропорт "Курумоч". На мой взгляд, это серьезные преимущества перед другими регионами округа".

Участники совещания также обсудили вопросы безопасности, в особенности на железнодорожных переездах. Всего в регионе 166 таких узлов. Кроме того, есть необходимость строительства новых пешеходных переходов. По мнению руководителя "КбшЖД", в губернии существует потребность в возведении 11 путепроводных развязок с закрытием 14 переездов. Рашид Сайбаталов отметил, что в этом направлении компания разработала и утвердила трехлетнюю программу. "Софинансирование этой программы будет обеспечено как со стороны РЖД, так и со стороны правительства региона. Безопасность наших граждан — это важнейших вопрос, которые мы должны решить", — отметил Дмитрий Азаров.

"Российские железные дороги" в лице Куйбышевской железной дороги также готовы оказать помощь в разработке единой цифровой платформы управления всеми видами транспорта. Компания в этом вопросе, по мнению губернатора, уже имеет достаточно серьезный опыт. Стоит задача — объединить единой цифровой платформой все наземные перевозки, включая городской общественный транспорт, а также речные сообщения.