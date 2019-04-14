Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли в Самаре турнир по борьбе

В Самаре открылся Первый всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет "Новая высота" памяти заслуженного строителя РФ, мецената Игоря Найвальта. Старт соревнованиям дали губернатор Дмитрий Азаров и Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Турнир в Самаре задумывался давно, но только организаторы не могли до конца определиться, кто будет выступать — взрослые "звезды" или юные спортсмены. Решающее слово было за Александром Карелиным. Именно он настоял на юношеском турнире.

"Возраст замечательный — до 18 лет, — отметил олимпийский чемпион. — Ближайший резерв сборной России — именно они. Надеюсь, что турнир станет традиционным. Именно поэтому мы написали не просто "Новая высота", а Первый всероссийский, что предполагает появление второго".

Дмитрий Азаров поблагодарил легендарного спортсмена за поддержку спортивного проекта и выразил уверенность, что наш регион станет столичным с точки зрения проведения спортивных мероприятий.

"Мы все для этого делаем. Здоровье нации — это самое главное. Когда люди смотрят на Героя Александра Карелина, они, конечно, хотят быть такими же целеустремленными, сильными духом, такими же здоровыми. А как без этого нам добиться целей, установленных в национальных проектах? Это лучшая пропаганда спорта. Это реальный вклад в будущее страны и ее настоящее", — подчеркнул губернатор.

Первыми взять личную "Новую высоту" вызвались 270 атлетов из России, Казахстана и Луганской Народной Республики. 47 команд для старта, по мнению Александра Карелина, "хорошее представительство".

"Помните, здесь на ковре мы с вами достигаем трех задач, — обратился к участникам олимпийский чемпион. — Первое — повысить мастерство. Второе — оказать дань уважения памяти удивительного человека Игоря Александровича Найвальта. Третье — предъявить публике самое красивое, самое незабываемое и самое яркое зрелище, которое можно себе представить — саму борьбу".

"Нашим мальчишкам есть на кого равняться и к чему стремиться", — подчеркнул президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат губернской думы Александр Живайкин.

Он отметил, что не каждый участник сможет стать чемпионом мира, но для каждого турнир станет одной из ступеней спортивного роста.

"Здесь каждый, независимо от занятого места, сможет подняться на свою личную "новую высоту", стать сильнее, выносливей, поверить в себя", — сказал Александр Живайкин.