На Пасху ограничат движение и пустят дополнительные автобусы

В Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля к самарским храмам по окончании праздничных богослужений будут подаваться дополнительные автобусы, сообщает пресс-служба мэрии. Также в дни религиозных и других праздников в Самаре ограничат движение.
С 02:30 на этом транспорте граждане смогут уехать от Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, а также Кирилло-Мефодиевского собора.
Как сообщает департамент транспорта, 28 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку — 5 мая, на Радоницу — 7 мая, на Троицкую родительскую субботу — 15 июня) и в День Победы, 9 мая, к городским кладбищам можно добраться следующими маршрутами:
- 4к "Пос. Управленческий — кладбище "Лесное";
- 27к "Пл.им.Кирова — кладбище "Зубчаниновское";
- 36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";
- 36ю "кладбище "Рубежное" — кладбище "Южное";
- 63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное";
- 67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное";
- 77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное";
- 129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное".
Отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00; последних автобусы пойдут от конечных остановок в 15:00; контрольные рейсы от всех городских кладбищ — в 15:30 (отправление по наполняемости).
К оплате за проезд принимаются транспортные, студенческие, школьные и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
В эти дни также планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов к автостанции "Аврора", Хлебной площади, пр. Металлургов, пл. им. Кирова.
Кроме того, с 07:00 до 16:00 28 апреля, 5 и 7 мая, 15 июня и 9 мая будут действовать ограничения на дорогах:
- по ул. Авроры от Аэродромной до Партизанской;
- по ул. Аэродромной от Тушинской до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской;
- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Эти участки будут открыты для общественного транспорта как городских, так и межмуниципальных маршрутов.