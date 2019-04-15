12 апреля в Сызранском филиале СамГТУ концертной программой творческих молодежных коллективов открылся городской фестиваль "Молодежная весна — 2019".

Он объединяет школьников, студентов и работающую молодежь города. За время фестивальных мероприятий у творческих коллективов есть возможность повысить свой профессиональный уровень, приобрести новый опыт. Фестиваль проводится по разным направлениям — музыкальному, танцевальному, театральному и поэтическому. Получать новые знания и соревноваться участники будут на протяжении всего лета. Итоги подведут в сентябре.

Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для творческой молодежи — "Школа студенческого театра эстрадных миниатюр". Ребятам прочитают лекционный курс по общей подготовке к выступлениям на сцене, формированию сценария и компоновке программ. Курсы актерского и ораторского мастерства научат молодежь не бояться сцены и зрительного зала.

Партнерами проекта выступают чемпионы Высшей лиги КВН. Так, спикером "Школы СТЭМ" станет Дмитрий Колчин — чемпион Высшей лиги КВН 2011, ведущий и актер на одном из федеральных каналов.

Сегодня, 15 апреля, пройдет первый городской молодежный конкурс авторских стихов "Поэтическая дуэль. Резолюция слога". В конкурсе примут участие молодые авторы. Финал начнется в 16.00 в картинной галерее "Наследие".