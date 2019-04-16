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Олимпийские Спорт

Участница Олимпиады требует с "Озона" компенсацию за лекарство с примесью запрещенного препарата

МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участница Олимпийских игр в Пхенчхане бобслеистка Надежда Сергеева и ее тренер Алексей Полонников подали в суд на жигулевский фармзавод "Озон" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Дело рассматривается Хорошевским районным судом Москвы, первые заседания прошли в марте.

Фото: pixnio.com

Спортсменка утверждает, что по вине ФМБА ее допинг-проба во время Олимпиады в Южной Корее оказалась положительной: в ней был обнаружен запрещенный триметазидин.

Глава ФМБА Владимир Уйба заявлял, что спортсменке "для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение".

Однако Сергеева смогла доказать, что триметазидин содержался в разрешенной биологически активной добавке метионин, которую она получила в сборной через ФМБА. Ее дело в Спортивном арбитражном суде было закрыто.

Полученный Сергеевой метионин был выпущен "Озоном", и в описании препарата нет ни слова о примесях. При этом исследования в австрийской лаборатории показали, что примесь триметазидина распределена неравномерно - его концентрация в зависимости от анализируемой партии варьировалась от 2 нг до 30 нг.

По словам Андрея Сидоренко, управляющего партнера юридической группы "КлеверКонсалт", представляющей интересы Сергеевой и Полотникова, общая сумма солидарной ответственности,  заявленная в иске, - 17 млн рублей. В нее включены моральный вред, затраты на исследования и упущенная выгода в виде не полученных за время отстранения призовых и средств на поддержку олимпийцев от региона.

"Мы считаем, что "Озон" как производитель и продавец препарата должен был знать, что он закупается для обеспечения спортсменов, и должен был убедиться в отсутствии запрещенных веществ", - отметил Сидоренко в комментарии Волга Ньюс.

Он также рассказал, что представители "Озона" в суде настаивают на невиновности компании и представили заключение эксперта, который утверждает, что примесь триметазидина в таком количестве выявить невозможно.

ФМБА же в суде заявляет, что у нее нет обязанности по проверке лекарств и этим должен заниматься Росздравнадзор.

Получить комментарий "Озона" на момент публикации не удалось.

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