Участница Олимпиады требует с "Озона" компенсацию за лекарство с примесью запрещенного препарата

Участница Олимпийских игр в Пхенчхане бобслеистка Надежда Сергеева и ее тренер Алексей Полонников подали в суд на жигулевский фармзавод "Озон" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Дело рассматривается Хорошевским районным судом Москвы, первые заседания прошли в марте.

Спортсменка утверждает, что по вине ФМБА ее допинг-проба во время Олимпиады в Южной Корее оказалась положительной: в ней был обнаружен запрещенный триметазидин.

Глава ФМБА Владимир Уйба заявлял, что спортсменке "для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение".

Однако Сергеева смогла доказать, что триметазидин содержался в разрешенной биологически активной добавке метионин, которую она получила в сборной через ФМБА. Ее дело в Спортивном арбитражном суде было закрыто.

Полученный Сергеевой метионин был выпущен "Озоном", и в описании препарата нет ни слова о примесях. При этом исследования в австрийской лаборатории показали, что примесь триметазидина распределена неравномерно - его концентрация в зависимости от анализируемой партии варьировалась от 2 нг до 30 нг.

По словам Андрея Сидоренко, управляющего партнера юридической группы "КлеверКонсалт", представляющей интересы Сергеевой и Полотникова, общая сумма солидарной ответственности, заявленная в иске, - 17 млн рублей. В нее включены моральный вред, затраты на исследования и упущенная выгода в виде не полученных за время отстранения призовых и средств на поддержку олимпийцев от региона.

"Мы считаем, что "Озон" как производитель и продавец препарата должен был знать, что он закупается для обеспечения спортсменов, и должен был убедиться в отсутствии запрещенных веществ", - отметил Сидоренко в комментарии Волга Ньюс.

Он также рассказал, что представители "Озона" в суде настаивают на невиновности компании и представили заключение эксперта, который утверждает, что примесь триметазидина в таком количестве выявить невозможно.

ФМБА же в суде заявляет, что у нее нет обязанности по проверке лекарств и этим должен заниматься Росздравнадзор.

Получить комментарий "Озона" на момент публикации не удалось.