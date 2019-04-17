Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Сергием подготовку к визиту патриарха

Во вторник, 16 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием и представителями Самарской Епархии.

Собравшиеся обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой визита в область Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Накануне программа приезда Святейшего обсуждалась на заседании архиерейского и епархиального советов.

Напомним, предварительное согласие посетить региона патриарх дал в августе прошлого года, во время личной аудиенции с губернатором и главой митрополии.

Участники совещания обсудили ход достройки новой самарской святыни — Софийского Собора. Здесь в рамках визита патриарха запланировано служение божественной литургии. "Нам необходимо решить вопросы по завершению строительства храма и благоустройству прихрамовой территории", — отметил глава региона.

Еще одним предметом обсуждения стало развитие инфраструктуры на территории храма в честь Святой Троицы и источника Избавительницы от бед в селе Ташла. "Это очень важный духовный центр нашего региона. Я хочу поблагодарить благотворителей, которые давно ведут эту работу, и тех, кто готов в нее включиться. Я думаю, что круг людей, которые, заботясь о духовном развитии Отечества, участвуют в реализации этого проекта, будет расти", — отметил Дмитрий Азаров.