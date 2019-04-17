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"Ростелеком" и ПФР приглашают пенсионеров принять участие в конкурсе "Спасибо интернету — 2019"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 апреля 2019 года начинается прием работ на V Всероссийский конкурс "Спасибо интернету — 2019", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

  • "Портал gosuslugi.ru: мой опыт"
  • "Мои интернет-достижения"
  • "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель"
  • "Моя общественная интернет-инициатива"

Цели конкурса:

  • доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
  • в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
  • выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
  • формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Первый конкурс "Спасибо интернету" прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 пользователей интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации "Самый активный регион" стал Красноярский край: от пенсионеров из этого региона поступило более 10% всех работ, присланных на конкурс.
На второй конкурс "Спасибо интернету — 2016" поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации "Самый активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.
Отличительной особенностью конкурса "Спасибо интернету — 2017" стал своеобразный рекорд: самой взрослой участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.
В первый этап конкурса "Спасибо интернету — 2018" прошли 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в предыдущем году. Республика Татарстан стала самым активным регионом в третий раз подряд. В десять самых активных регионов также вошли Воронежская, Курганская, Московская, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, а также Красноярский и Краснодарский края.
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета". Все работы размещены на сайте www.azbukainterneta.ru в разделе "Конкурсные работы".

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