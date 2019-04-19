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Общество

На следующей неделе в регион вернется тепло

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На следующей неделе в Самарской области температура воздуха поднимется до +22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным "Приволжского УГМС" погода в Среднем Поволжье будет обусловлена полем повышенного атмосферного давления у земли. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет постепенно нарастать, в ночные и дневные часы, приближаясь к средним многолетним значениям.

В ночь с 19 на 20 апреля будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -1…-6 градусов. В субботу, 20 апреля, днем осадков также не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха +7…+12 градусов.

В воскресенье, 21 апреля, ночью ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +3…-2 градусов, местами до -6. Днем ветер усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха +8…+13 градусов.

В понедельник, 22 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +3…-2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +8…+13 градусов.

Во вторник, 23 апреля, будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью не поднимется выше +6, зато днем разогреется до +16 градусов. Ветер северо-западный 4 м/с.

В среду, 24 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью прогнозируется +7 градусов, днем до +19. Ветер северный 3 м/с.

В четверг, 25 апреля, ночью до +9 градусов, а днем температура воздуха составит +22. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северный 1 м/с.

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