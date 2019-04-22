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Жители района "Кошелев" готовятся к Пасхе

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пасха — один из главных праздников всех православных. Верующие посещают ночные пасхальные богослужения, собираются в кругу семьи и поздравляют друг друга радостной фразой: "Христос Воскресе!"

Фото: Фото предоставлено автором

Игумен Никон Ратников, настоятель храма в честь Сретения Господня, уже четыре года встречает этот святой праздник вместе с жителями района "Кошелев":

"В нашем районе много православных людей, которые ведут насыщенную христианскую жизнь. По выходным и праздничным дням к нам часто приходят молодые семьи с детьми, чтобы поучаствовать в богослужении, причаститься. Наш храм открыт для всех".

Кроме того, каждые выходные детей ждут на занятиях в воскресной школе, которая работает при храме.

О том, как готовятся жители района "Кошелев" к Пасхе и как отмечают главный церковных праздник, смотрите в новом видео проекта "Жизнь в стиле К".

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