В юношеской библиотеке подведут итоги конкурса юных иллюстраторов

В субботу, 27 апреля, в 14:00 в Самарской областной юношеской библиотеке состоится подведение итогов XVII международного конкурса юных иллюстраторов "Книга дарит вдохновенье -2019. Гоголь и мы. XXI век".

Конкурс проводится с 1997 года сотрудниками юношеской библиотеки и муниципальной детской художественной школы № 1 им. Г. Е. Зингера г. Самара. По мнению организаторов, он удачно помогает Самарской областной юношеской библиотеке воплотить в жизнь ее основную миссию — приобщать молодежь к чтению лучших образцов художественной литературы.

XVII Международный конкурс "Книга дарит вдохновенье-2019" посвящен 210-й годовщине со дня рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Творчество Гоголя всегда привлекало художников своим необыкновенным сочетанием глубины и остроты видения, поэтической одухотворенности и юмора. Многие художники XIX и XX веков создали замечательные образы героев гоголевских произведений.

Самарская областная юношеская библиотека представляет работы молодых художников, их видение произведений писателя и персонажей его книг. Эти работы создали юные иллюстраторы из Узбекистана, Красноярского края, Вологды и Самарской области.

Вход свободный.