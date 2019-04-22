"Ростелеком" восстановил связь со "скорой помощью" в Чапаевске

21 апреля 2019 года в Чапаевске местный житель при проведении земельных работ повредил кабель Самарского филиала компании "Ростелеком". Авария произошла в границах улиц Фрунзе/Вокзальная из-за несогласованных действий в охранной зоне телеком-оператора. В результате без телефонной связи оказались служба скорой помощи, "Самарская сетевая компания", "Водоканал" и детско-юношеская спортивная школе №1.
Аварийные работы велись в течение пяти часов. Для связи жителей города с экстренной службой сотрудники "Ростелекома" обеспечили подстанцию скорой медицинской помощи резервными видами связи.
"Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. В результате необдуманных действий абоненты компании могут остаться не только без связи, но и без возможности вызвать экстренные службы.
Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала: (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.