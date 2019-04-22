16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На 960 км трассы М-5 "Урал" построят путепровод за 2 млрд рублей В Самаре 40 км дорог отремонтируют картами Почему Самара - интересный рынок для федеральных компаний Первые дорожные контракты жизненного цикла в Самаре подпишут на улицы Победы и Стара-Загора В Самарской области заключено 100% соглашений между муниципалитетами и Росавтодором

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" восстановил связь со "скорой помощью" в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати

21 апреля 2019 года в Чапаевске местный житель при проведении земельных работ повредил кабель Самарского филиала компании "Ростелеком". Авария произошла в границах улиц Фрунзе/Вокзальная из-за несогласованных действий в охранной зоне телеком-оператора. В результате без телефонной связи оказались служба скорой помощи, "Самарская сетевая компания", "Водоканал" и детско-юношеская спортивная школе №1.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Аварийные работы велись в течение пяти часов. Для связи жителей города с экстренной службой сотрудники "Ростелекома" обеспечили подстанцию скорой медицинской помощи резервными видами связи.

"Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. В результате необдуманных действий абоненты компании могут остаться не только без связи, но и без возможности вызвать экстренные службы.

Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала: (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5