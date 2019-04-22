В верхней палате парламента обсудили ход реализации нацпроектов в Самарской области

В понедельник, 22 апреля, в Москве в рамках проведения Дней Самарской области в верхней палате парламента состоялась встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и председателя губернской думы Геннадия Котельникова. Они обсудили реализацию на территории региона национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

В беседе также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин и заместитель председателя Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Сергей Мамедов.

Напомним, 18 и 19 апреля состоялись расширенные заседание ряда комитетов Совета Федерации с участием представителей федеральных министерств и ведомств, а также правительства региона.

"Регионам важно "пройти" верхнюю палату парламента, чтобы рассказать о достижениях, поделиться проблемами, поставить вопросы, — отметила Валентина Матвиенко в начале разговора. — Мы очень рады видеть Самарскую область в Совете Федерации".

Дмитрий Азаров поблагодарил председателя Совета Федерации и отметил, что полтора года с момента назначения его на должность губернатора были насыщены разными событиями.

"Прошлый год мы концентрировались на важнейших политических вопросах. Кроме этого, конечно, крайне важной задачей была подготовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу, — отметил глава региона. — Мы отставали, пришлось все наверстывать и в итоге мы все успели".

Губернатор сообщил, что Самарская область во время проведения первенства по туристическому потоку стала четвертой в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. "У нас было полмиллиона туристов из разных стран и континентов и, конечно же, из России. Все прошло достойно и успешно", — подчеркнул руководитель региона.

Дмитрий Азаров также доложил о том, как в губернии реализуются все 12 нацпроектов. Регион получил достаточную поддержку — из федерального бюджета на их реализацию направлено более 15 млрд рублей.

После встречи Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров осмотрели выставку Самарской области в Совете Федерации.