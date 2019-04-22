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Губернатор Власть и политика

Проект постановления Совета Федерации по Самарской области принят единогласно

МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 апреля, в Москве в рамках Дней Самарской области делегация во главе с губернатором Дмитрием Азаровым представила регион в Совете Федерации.

Фото: vkonline.ru

"Дни Самарской области" включали в себя несколько расширенных заседаний комитетов Совета Федерации, где представители органов государственной власти региона обсуждали вопросы, связанные с социально-экономическим развитием губернии.

"Важно, что наши усилия, направленные на опережающее развитие региона и повышение благосостояния граждан Российской Федерации, проживающих в Самарской области, сегодня заметны, в том числе за пределами региона. Мы рассчитываем, что все наши идеи, предложения и инициативы будут поддержаны, — отметил Дмитрий Азаров. — Сегодня проект постановления Совета Федерации по Самарской области был принят единогласно. Хочу еще раз поблагодарить своих коллег, членов Совета Федерации за такую единодушную поддержку".

В Совете Федерации были приняты важнейшие для нашего региона решения: поддержка масштабных инфраструктурных объектов, социальной и культурной сфер региона, проектов АПК и крупнейших промышленных предприятий губернии, а также жилищного строительства и развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

"Я уверен, что все эти решения будут воплощены в жизнь. Это даст колоссальный импульс опережающему развитию региона. В этом у меня нет никаких сомнений", — сказал Дмитрий Азаров.

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