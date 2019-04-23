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"Ростелеком" дарит участникам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами и родными

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь Дня Победы "Ростелеком" традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений[1]:

  • внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
  • междугородные звонки по России;
  • международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.) и в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

[1]Бесплатные внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчетных периодах: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2019 года.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Напоминаем, что в апреле 2019 года в "Интерактивном ТВ" (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал — "ПОБЕДА". Его эфир целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945. Круглосуточно показываются классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы; новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк", а также находки и открытия поисковых отрядов.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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