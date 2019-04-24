В Самаре стартует проект "Модерн в облаках"-2019

С 30 апреля по 6 мая в Самаре будет работать французский стрит-арт художник MioSHe. Этим событием начнется 2-й этап проекта "Модерн в облаках".

MioSHe создаст настенную роспись на фасаде дома по ул. Самарской, 93. Проект организуют Альянс Франсез Самара и Архитектурное бюро Храмова при поддержке Управления государственной охраны объектов культурного наследия и министерства культуры Самарской области.

MioSHe (Антуан Мартине) приедет в Самару в рамках большого турне по России. Он посетит Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. В каждом из городов художник создаст настенную роспись, которая останется в уличном пространстве.

MioSHe — художник, который еще в школе начал увлекаться граффити. Он учился изобразительному искусству в Ренне, работал иллюстратором. Со временем превратился в enfant terrible уличного искусства, демиурга химерической вселенной, населенной странными и привлекательными персонажами-сатирами. Антуан Мартине оставил свой живописный след в Париже, Ренне, Бордо, Нанте.

Встреча с художником пройдет 30 апреля в 20:00 у кофейни "White cup" (двор Музея модерна), работу покажут зрителям 6 мая в 18:00.

Напомним, проект "Модерн в облаках" в 2018 г. был приурочен к Чемпионату мира по футболу. Над 18 зданиями начала ХХ в. подняли четырехметровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Проект получил Гран-при национальной премии Russian Event Awards 2018.

В 2019 г. "Модерн в облаках" будет связан в том числе с Годом театра в России. Так, творческой площадкой французского художника MioSHe станет дом рядом с будущим Театром кукол на ул. Самарской.