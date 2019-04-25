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Общество

Сергей Лекторович предложил установить свою систему пожаротушения Собора Парижской Богоматери

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский бизнесмен Сергей Лекторович разослал в СМИ письмо, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону. В нем он предлагает установить в Соборе Парижской Богоматери российские модульные системы газового пожаротушения "Заря".

В письме на русском, английском и французском языках Сергей Лекторович от имени компании "Инновационные системы пожаробезопасности" ("И.С.П.") заявляет, что готов бесплатно спроектировать и доставить систему пожаротушения собственного производства. При этом он обещает, что система в случае ЧП не причинит ущерба ценностям собора, так как содержит безвредное газовое огнетушащее вещество.

В СМИ разослали текст письма, однако когда и каким образом оно было направлено президенту Франции, не сообщается. Также нет данных о том, что Эммануэль Макрон этот текст получил и счел возможным ознакомиться с тем, как "Заря" может помочь легендарному собору.

Между тем в регионе Сергей Лекторович печально известен своим участием в ДТП со смертельным исходом. Напомним, в августе 2012 г. Volkswagen Touareg Лекторовича, двигаясь по Лесопарковому шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105, в котором находилась молодая семья Тихоновых. В результате ДТП 29-летняя Татьяна Тихонова погибла, ее муж и ребенок попали в больницу.

Лекторович с места ДТП скрылся, но позже добровольно сдался полиции. В СМИ появлялась информация, что в материалах уголовного дела фигурировал чек из бара в день ДТП об оплате около 40 рюмок коньяка.

Весной 2013 г. по приговору Центрального райсуда Тольятти фигурант получил три года колонии-поселения, а в сентябре 2014 г. вышел по УДО.

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