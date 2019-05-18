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Пожары Происшествия

В Сызрани сгорело бесхозное здание

СЫЗРАНЬ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 мая, в Сызрани сгорело бесхозное здание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар начался в 13:25. Огонь охватил 25 кв. м в здании на ул. Овражной, 18.

В 13:37 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

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