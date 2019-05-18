В субботу, 18 мая, в Сызрани сгорело бесхозное здание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар начался в 13:25. Огонь охватил 25 кв. м в здании на ул. Овражной, 18. В 13:37 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.