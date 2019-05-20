Под руководством Геннадия Котельникова СамГМУ стал вузом инновационного типа

СамГМУ отмечает 100 лет. К своему вековому юбилею вуз сформировал инновационную систему с развитой сетью партнерских связей. Университет укрепляет позиции в образовании и науке, внедрении технологий в медицинскую практику. О работе вуза в условиях цифровой трансформации экономики и социально-экономических изменений рассказал ректор СамГМУ, академик РАН, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Выдающиеся выпускники

- Богатейшая история самарской высшей медицинской школы неразрывно связана с медицинским вузом. Какие ученые внесли вклад в развитие отечественного здравоохранения и стали основоположниками сформированных сегодня научно-педагогических школ?

- Науч­но-педагогические школы, сформированные в стенах вуза, имеют широкую известность. Это школы физиолога Михаила Сергиевского, оториноларинголога, академика Игоря Солдатова, офтальмолога Тихона Ерошевского, хирургов Георгия Ратнера и Бориса Жукова, колопроктолога Александра Аминева, моего учителя травматолога-ортопеда Александра Краснова, терапевтов Анатолия Германова и Владимира Германова и многих других. Сегодня в университете 19 признанных научно-педагогических школ, сформированных под руководством з.д.н. РФ, профессоров Владислава Косарева, Николая Крюкова, Галины Маковецкой, Фриды Гильмияровой, Игоря Королюка, Александра Жесткова, профессоров Владимира Куркина, Ирины Поверенновой и др. Эти ученые заложили фундамент, на котором сегодня развивается множество направлений современной медицинской науки и практики.

Ежегодно в СамГМУ обучаются около 15 тысяч человек: семь тысяч студентов, ординаторов, аспирантов и восемь тысяч врачей

Из стен университета вышли выдающиеся организаторы здравоохранения - министры здравоохранения СССР Георгий Митерев, академик РАН профессор Игорь Денисов, министр здравоохранения РФ Вячеслав Калинин. В течение 50 лет на военно-медицинском факультете вуз осуществлял обучение будущих военных врачей по различным специальностям. Из стен вуза вышла плеяда военачальников - генералы и академики.

- Геннадий Петрович, на современном этапе главным критерием успешности медицинского вуза служит интенсивность внедрения результатов его научной деятельности в образовательный и лечебный процессы. Как выстраивается эта работа в вузе, о каких главных достижениях в этой сфере можете рассказать?

- В СамГМУ создана многоуровневая инновационная инфраструктура: Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, Институт инновационного развития, центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", научно-производственный технопарк, научно-образовательные центры, 12 малых инновационных предприятий. Все элементы этой инфраструктуры представляют единый механизм реализации интеллектуального потенциала вуза в образовательной и лечебной сферах, в промышленном секторе, во взаимодействии с региональными и федеральными институтами развития. Собственные вузовские клиники позволяют быстро опробовать и внедрить созданные технологии и продукты, позволяют молодым ученым осваивать новшества с максимальным приближением к клинической практике.

Спектр инновационных продуктов вуза достаточно широк. Например, биоимплантаты "Лиопласт" уже более 25 лет используются в практическом здравоохранении. Много разработок и в области IT-медицины. Созданный учеными СамГМУ интерактивный 3D-анатомический стол "Пирогов" - программно-аппаратный комплекс для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела - стал успешным и востребованным продуктом. Более 80 столов закуплены вузами, школами медико-биологического профиля России и стран СНГ. В них встроена система архивации и передачи изображений, что позволяет использовать их в диагностике. Учебные аппаратно-программные комплексы (АПК) "3D-виртуальный хирург" максимально приближены к хирургической практике.

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Перспективным направлением деятельности является и разработка систем для нейрореабилитации пациентов с нарушениями в результате инсультов, травм и других заболеваний. Созданные АПК уже активно внедряются в лечебных учреждениях России. Одним из наших самых сложных проектов является AUTOPLAN - первая российская система хирургической навигации. Продвижением проектов, связанных с IT-медициной и нейротехнологиями, занимается созданный по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова проектный офис цифрового развития Самарской области. Он взял на себя работу с федеральными институтами развития, крупным бизнесом, межгосударственными фондами для продвижения инновационных самарских практик в России и за рубежом.

Многие из инновационных разработок СамГМУ - это темы для будущих докторских работ по самым актуальным темам.

В университете представлен весь топ современных информационных технологий: обработка медицинских изображений, Big Data, телемедицина, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии и нейрокомпьютерные интерфейсы, аддитивные технологии. В 2015 году в СамГМУ создана кафедра информационных систем и технологий в медицине совместно с МГТУ им. Н.Э.Баумана и ПГУТИ (Самара) по подготовке магистрантов по направлению "Прикладная информатика в медицине".

- Ученые и студенты СамГМУ имеют возможность приобретать практический опыт на базе собственного многопрофильного медицинского учреждения. Расскажите о работе Клиник СамГМУ.

- Почти 90 лет история самарской высшей медицинской школы неразрывно связана с университетскими клиниками, в которых работают блестящие хирурги и терапевты.

Инновационные разработки Самарской области представлены на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации

В структуре клиник функционируют 57 медицинских подразделений, стационар на 1015 коек. Ежегодно в них получают стационарную медицинскую помощь около 25 тысяч пациентов, выполняется свыше 16,5 тыс. операций. На базе клиник осуществляют учебную, лечебную и научную деятельность 24 кафедры университета, функционируют два НИИ. В Клиниках СамГМУ работают 17 уникальных специализированных центров, трудятся один академик РАН, 21 профессор, 56 доцентов, два лауреата Государственной премии РФ, три лауреата премии правительства РФ, три заслуженных деятеля науки РФ, три заслуженных работника высшей школы РФ, шесть заслуженных врачей РФ.

Тесное взаимодействие университета с практическим здравоохранением Самарской области позволяет использовать мощности крупных лечебных учреждений региона, 21 из которых имеют статус клинических, 36 сотрудников СамГМУ являются главными внештатными специалистами Минздрава Самарской области.

Наука и практика

- Какие подразделения СамГМУ составляют основу научной инфраструктуры?

- В СамГМУ ведутся исследования по 64 комплексным темам, охватывающим основные направления современной медицины и фармации. Ведущая роль в реализации новаторских идей принадлежит научно-исследовательским институтам: Институту экспериментальной медицины и биотехнологий, НИИ гигиены, НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии, НИИ восстановительной медицины и реабилитации, НИИ офтальмологии, НИИ кардиологии. Каждый из них создавался и развивается исходя из потребностей фундаментальной и практической медицины, решая ее актуальные задачи.

С целью координации, анализа и планирования научно-исследовательской и инновационной деятельности в СамГМУ созданы восемь научных проблемных комиссий по различным направлениям медицины, в состав которых входят все кафедры и научные подразделения университета.

Демонстрация инновационных разработок СамГМУ министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой

- 14 марта в Москве в Доме правительства состоялась церемония вручения премий в области науки и техники. В числе лауреатов - и вы. Расскажите, за что вручена премия.

- СамГМУ участвовал в проекте по разработке и масштабном внедрении полного спектра отечественных препаратов рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии. Уникальные препараты, прошедшие клинические испытания на базе Клиник СамГМУ, НМИЦ гематологии (Москва) и Республиканского центра по лечению гемофилии (Санкт-Петербург), уже позволили значительно улучшить оказание медицинской помощи и качество жизни больных гемофилией в 100 гематологических отделениях России, провести им сложнейшие операции. Кроме меня, премия была вручена проректору по НИР профессору Игорю Давыдкину. Директор стоматологического института СамГМУ Дмитрий Трунин получил премию за научное обоснование, разработку и внедрение в клиническую практику современных эффективных и результативных методов реабилитации больных с социально значимыми стоматологическими заболеваниями.

Авторитетный экспертный центр

- Ваша активная позиция в сферах здравоохранения и образования заметна на федеральном уровне. Какие стратегические совещания в последнее время проходили на базе СамГМУ, кто из руководства страны посещал вуз?

- Формирование вокруг вузов развивающих экосистем становится важной задачей для федеральных органов власти. Только за последнее время СамГМУ посетили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова, депутаты Государственной думы РФ и другие авторитетные специалисты, принимающие решения по стратегически важным направлениям развития страны.

Ежегодно в клиниках СамГМУ получают медицинскую помощь около 25 тысяч пациентов

- 100-летие Самарского государственного медицинского университета - знаковая дата не только для сотрудников и студентов вуза, но и для всех, кто создает новые знания и технологии, тем самым укрепляя авторитет и конкурентоспособность страны. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

- Вековой юбилей нашего университета - это важное событие, за которым стоят памятные даты в летописи истории вуза, основные вехи и этапы его развития, коллективы и люди, создавшие и приумножающие славу СамГМУ. Мощная научная и материально-техническая база СамГМУ служит основой для развития студенческой науки в университете. СамГМУ - это мощный университетский комплекс, обеспечивающий широкие возможности для качественной подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных в практической медицине. Поздравляю сотрудников, студентов, аспирантов, ординаторов, всех выпускников вуза разных лет, представителей медицинской и фармацевтической общественности со 100-летием Самарского государственного медицинского университета! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов!

Успех СамГМУ как инновационного центра развития региона решают кадры

В 2017 году по итогам конкурса Минобрнауки СамГМУ признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития Самарской области.

СамГМУ - это 10 факультетов и 80 кафедр, собственные клиники, три образовательных и шесть научно-исследовательских институтов, институт инновационного развития, Симуляционно-аккредитационный центр, Центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", Научно-образовательный центр доказательной медицины, Центр образовательных информационных технологий и др.

СамГМУ - ядро инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий, координатор научно-образовательного медицинского кластера "Нижневолжский".

Опыт студентам, врачам и ученым передают один академик РАН, пять заслуженных деятелей науки РФ, 23 заслуженных врача РФ, семь заслуженных работников высшей школы РФ, два заслуженных работника здравоохранения РФ.

В университете работают 750 преподавателей, 83% из которых имеют ученые степени и звания. В СамГМУ трудятся 200 докторов и 450 кандидатов наук.