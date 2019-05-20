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Культура

В Самаре пройдут гастроли столичного цирка "Аливрувер"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 июня на арене Самарского государственного цирка свои номера покажут различные животные в ярком и завораживающем шоу Московского цирка "Аливрувер" от труппы династии прославленных артистов Клыковых-Филатовых.

Фото: Самарский цирк

Мартышки, летающие по воздуху, настоящие персидские ягуары, медведи на велосипеде, забавные попугайчики, питоны, собаки и множество других забавных и удивительных зверей ждут вас в гости.

Акробаты, гимнасты и жонглеры, клоуны и их питомцы, костюмы, музыка, море света и улыбок - все это станет праздником не только для маленьких, но и для взрослых зрителей.

Все номера сопровождаются артистками шоу-балета, они украшают и дополняют цирковые номера. А атмосфера создается с помощью великолепных декораций, лазерного шоу и дизайнерских костюмов. И, конечно же, какой цирк - без веселых, озорных, иногда лиричных, но никогда не унывающих клоунов!

Цена на билеты на представление варьируется от 500 до 1,5 тыс. рублей. Детям до 3 лет вход бесплатный при наличии свидетельства о рождении

Приобрести билеты онлайн можно на  сайте: www.circus-samara.ru.

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