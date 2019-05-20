В Самаре пройдут гастроли столичного цирка "Аливрувер"

С 8 июня на арене Самарского государственного цирка свои номера покажут различные животные в ярком и завораживающем шоу Московского цирка "Аливрувер" от труппы династии прославленных артистов Клыковых-Филатовых.

Мартышки, летающие по воздуху, настоящие персидские ягуары, медведи на велосипеде, забавные попугайчики, питоны, собаки и множество других забавных и удивительных зверей ждут вас в гости.

Акробаты, гимнасты и жонглеры, клоуны и их питомцы, костюмы, музыка, море света и улыбок - все это станет праздником не только для маленьких, но и для взрослых зрителей.

Все номера сопровождаются артистками шоу-балета, они украшают и дополняют цирковые номера. А атмосфера создается с помощью великолепных декораций, лазерного шоу и дизайнерских костюмов. И, конечно же, какой цирк - без веселых, озорных, иногда лиричных, но никогда не унывающих клоунов!