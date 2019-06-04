В этом году в районе "Кошелев" откроют школу на 1360 мест

Депутаты губернской и городской Думы Самары обсудили вопросы территориальной доступности общего образования на совместном выездном совещании, которое прошло в микрорайоне Крутые Ключи.

В школе №7 в две смены учатся 2 923 школьника. Родители почти 600 детей уже подали заявления на зачисление в первый класс в текущем году. А это значит, что в новом учебном году за школьные парты сядут около трех с половиной тысяч человек. Это большая нагрузка для учебного заведения.

Совсем недалеко от школы №7, в микрорайоне Кошелев-парк, территориально относящемся к Волжскому району, расположена еще одна новая современная школа №1. Чтобы туда попасть, детям нужно переходить через большой железнодорожный переезд. Депутаты губернской и городской думы вместе с железнодорожниками и сотрудниками ГИБДД рассмотрели возможность организовать проезд школьных автобусов из одного населенного пункта в другой.

В первую очередь необходимо оформить железнодорожный переезд, построенный Корпорацией "Кошелев", в статус постоянного. А также скорректировать расписание поездов, выделив время для проезда школьников. Кроме этого, нужно разработать маршруты передвижения, согласовать схему движения с Минтрансом, отремонтировать дороги и подъездные пути к школам, закупить двадцать школьных автобусов для удобства перевозки детей. Депутаты обратили внимание на необходимость своевременного и важного решения этой непростой задачи, требующей качественного межведомственного взаимодействия.

В 2019 году в районе ожидается ввод в эксплуатацию еще одной общеобразовательной школы на 1360 мест. Это решит проблему. Но так как строительство жилья продолжается, то потребность в новых общеобразовательных учреждениях останется. На совещании также были затронуты вопросы о необходимости обеспечения района Кошелев-парк объектами спортивного, культурного назначения и объектами здравоохранения и организации межмуниципальных маршрутов.