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Логистика Транспорт и связь

На КбЖД начал действовать грузовой "экспресс" для бизнеса Самара - Владивосток

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Куйбышевской железной дороге начал действовать уникальный сервис - организация грузовых перевозок ускоренными контейнерными поездами по маршруту Самара - Владивосток. Первый состав отправился со станции Безымянка 30 мая. В пункт назначения на станцию Угольная Дальневосточной железной дороги он прибудет всего через девять дней.

Фото: предоставлено РЖД

Троекратное ускорение

Проект по запуску контейнерных "экспрессов", значительно ускоряющий доставку грузов, осуществлен Куйбышевской железной дорогой при слаженной работе всех подразделений холдинга "РЖД", в том числе Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом и филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской железной дороге. Проект выполняет одну из задач, поставленных президентом страны в майском указе 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в части выполнения задач развития экспортного потенциала отечественных производителей и сокращения времени перево­зок контейнеров железнодорожным транспортом.

В составе ускоренного контейнерного поезда может быть до 71 условного вагона. Вместимость контейнерных вагонов - 22 тонны и 26 тонн

Перед отправлением состава состоялось символическое открытие маршрута. Начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов отметил, что курсирование скоростных грузовых поездов даст мощный импульс для развития предприятий Самарской области и всего Приволжского федерального округа с точки зрения их выхода на дальневосточные рынки и организации экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, консолидация грузопотоков РЖД позволит переключить клиентов с альтернативных видов транспорта и обеспечить доставку грузов на Дальний Восток по железной дороге.

"Ускоренный контейнерный поезд преодолевает расстояние более чем 8000 км за девять суток, тогда как ранее нормативный срок доставки составлял более месяца, - сказал Рашид Сайбаталов. - Теперь втрое сократятся временные и логистические затраты для малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий Поволжья. Сегодня для наших клиентов это уникальные сроки и условия доставки грузов, гарантирующие сохранность и конкурентную цену".

Узловая Безымянка

В составе нового контейнерного поезда - грузы не только ведущих производителей Самарской области, но и предприятий Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областей, Татарстана. Пункты назначения: Владивосток, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка и Сахалин. По мнению директора филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской железной дороге Алексея Булытова, в процессе перехода многих предприятий губернии и соседних регионов на железнодорожные грузовые перевозки воплощается идея формирования транспортно-логистического хаба в одной из крупнейших в стране Самарско-Тольяттинской промышленной агломерации.

"На Куйбышевской железной дороге в течение месяца формируется в среднем сорок грузовых поездов, но это так называемые монопоезда промышленных гигантов нашего региона. Тогда как ускоренный контейнерный состав предназначен, прежде всего, для предприятий малого и среднего бизнеса, - пояснил Алексей Булытов. - Это открытый сервис, предполагающий резервирование одного или нескольких контейнеров. Мы планируем отправлять по два поезда в месяц. В дальнейшем возможно увеличение грузопотока до трех-четырех составов в месяц. Следующие контейнерные поезда планируется отправить 15 и 30 июня. Двухсекционный современный локомотив способен перевозить одновременно вагоны общим весом 4,5 тысячи тонн".

Для обеспечения бесперебойной погрузки-выгрузки в конце 2018 года по инвестиционной программе Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом контейнерный терминал на станции Безымянка был оснащен специальным краном с микропроцессорным управлением производства краностроительной компании "Балткран". Его грузоподъемность - около 45 тонн. Высота крана позволяет производить погрузку контейнеров в три яруса.

Оптимальные показатели

Среди клиентов нового железнодорожного сервиса - крупные транспортные компании страны. Как рассказал представитель компании "Вэй-групп" Владислав Цириков, в первом контейнерном поезде предприятие отправило пять вагонов с цветными металлами для производств Дальнего Востока и на экспорт в Японию, Корею, Китай.

В июне они планируют увеличить количество вагонов.

"Схема доставки разработана с учетом многих нюансов и имеет оптимальные показатели по сроку исполнения, гарантийным обязательствам, регулярности, сниженным тарифам, - подчеркнул Владислав Цириков. - Я думаю, при таких условиях многие отправители грузов будут пользоваться этим сервисом, предпочитая его автотранспорту и иным видам перевозок. Для нашей компании это возможность развития и расширения системы филиалов".

Представитель транспортной компании "ТЭК Оператор" Александр Храпунов планирует отправить два контейнера с хозтоварами и продуктами питания в следующем грузовом экспрессе. "Короткий срок перевозок сокращает расходы на транспортировку грузов, - заметил он. - Этот контейнерный поезд следует до Владивостока почти без остановок и пересортировок. Так получается гораздо быстрее и дешевле, что важно и клиентам, и потребителям".

Гид потребителя

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