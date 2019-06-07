На Куйбышевской железной дороге начал действовать уникальный сервис - организация грузовых перевозок ускоренными контейнерными поездами по маршруту Самара - Владивосток. Первый состав отправился со станции Безымянка 30 мая. В пункт назначения на станцию Угольная Дальневосточной железной дороги он прибудет всего через девять дней.

Троекратное ускорение

Проект по запуску контейнерных "экспрессов", значительно ускоряющий доставку грузов, осуществлен Куйбышевской железной дорогой при слаженной работе всех подразделений холдинга "РЖД", в том числе Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом и филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской железной дороге. Проект выполняет одну из задач, поставленных президентом страны в майском указе 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в части выполнения задач развития экспортного потенциала отечественных производителей и сокращения времени перево­зок контейнеров железнодорожным транспортом.

Перед отправлением состава состоялось символическое открытие маршрута. Начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов отметил, что курсирование скоростных грузовых поездов даст мощный импульс для развития предприятий Самарской области и всего Приволжского федерального округа с точки зрения их выхода на дальневосточные рынки и организации экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, консолидация грузопотоков РЖД позволит переключить клиентов с альтернативных видов транспорта и обеспечить доставку грузов на Дальний Восток по железной дороге.

"Ускоренный контейнерный поезд преодолевает расстояние более чем 8000 км за девять суток, тогда как ранее нормативный срок доставки составлял более месяца, - сказал Рашид Сайбаталов. - Теперь втрое сократятся временные и логистические затраты для малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий Поволжья. Сегодня для наших клиентов это уникальные сроки и условия доставки грузов, гарантирующие сохранность и конкурентную цену".

Узловая Безымянка

В составе нового контейнерного поезда - грузы не только ведущих производителей Самарской области, но и предприятий Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областей, Татарстана. Пункты назначения: Владивосток, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка и Сахалин. По мнению директора филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской железной дороге Алексея Булытова, в процессе перехода многих предприятий губернии и соседних регионов на железнодорожные грузовые перевозки воплощается идея формирования транспортно-логистического хаба в одной из крупнейших в стране Самарско-Тольяттинской промышленной агломерации.

"На Куйбышевской железной дороге в течение месяца формируется в среднем сорок грузовых поездов, но это так называемые монопоезда промышленных гигантов нашего региона. Тогда как ускоренный контейнерный состав предназначен, прежде всего, для предприятий малого и среднего бизнеса, - пояснил Алексей Булытов. - Это открытый сервис, предполагающий резервирование одного или нескольких контейнеров. Мы планируем отправлять по два поезда в месяц. В дальнейшем возможно увеличение грузопотока до трех-четырех составов в месяц. Следующие контейнерные поезда планируется отправить 15 и 30 июня. Двухсекционный современный локомотив способен перевозить одновременно вагоны общим весом 4,5 тысячи тонн".

Для обеспечения бесперебойной погрузки-выгрузки в конце 2018 года по инвестиционной программе Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом контейнерный терминал на станции Безымянка был оснащен специальным краном с микропроцессорным управлением производства краностроительной компании "Балткран". Его грузоподъемность - около 45 тонн. Высота крана позволяет производить погрузку контейнеров в три яруса.

Оптимальные показатели

Среди клиентов нового железнодорожного сервиса - крупные транспортные компании страны. Как рассказал представитель компании "Вэй-групп" Владислав Цириков, в первом контейнерном поезде предприятие отправило пять вагонов с цветными металлами для производств Дальнего Востока и на экспорт в Японию, Корею, Китай.

В июне они планируют увеличить количество вагонов.

"Схема доставки разработана с учетом многих нюансов и имеет оптимальные показатели по сроку исполнения, гарантийным обязательствам, регулярности, сниженным тарифам, - подчеркнул Владислав Цириков. - Я думаю, при таких условиях многие отправители грузов будут пользоваться этим сервисом, предпочитая его автотранспорту и иным видам перевозок. Для нашей компании это возможность развития и расширения системы филиалов".

Представитель транспортной компании "ТЭК Оператор" Александр Храпунов планирует отправить два контейнера с хозтоварами и продуктами питания в следующем грузовом экспрессе. "Короткий срок перевозок сокращает расходы на транспортировку грузов, - заметил он. - Этот контейнерный поезд следует до Владивостока почти без остановок и пересортировок. Так получается гораздо быстрее и дешевле, что важно и клиентам, и потребителям".