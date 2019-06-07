На Волжском проспекте пройдет фестиваль бега "Королева спорта"

В Самаре на Волжском проспекте 9 июня состоится IX легкоатлетический фестиваль бега "Королева спорта".

Фестиваль "Королева спорта" соединяет на одной площадке короткие и длинные дистанции:

• 1586 м (Самарская миля) — бесплатный забег для желающих без учета времени, без вручения медалей и награждения победителей;

• детский забег на 600 м;

• 3 км — личный зачет;

• корпоративный забег 3 км * 5 (расчет команды победителя по наименьшему времени прохождения всеми участниками дистанции);

• 5 км — костюмированный забег (забег только при наличии костюма);

• 10 км;

• 21,1 км.

Всем финишерам (кроме дистанции "Самарская миля") организаторы вручат коллекционные медали.

Получить стартовые номера можно в ТЦ "Сила Спорта" (3 этаж, Московское шоссе, 17) 7 июня 12:00–21:00 и 8 июня 10:00–20:00.

Как отмечает пресс-служба мэрии города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением фестиваля, на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:

с 03:00 до 14:00 9 июня

по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского;

с 06:00 до 14:00 9 июня:

по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также на вышеуказанных отрезках улиц с 00:00 до 14:00 9 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.