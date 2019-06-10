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Общество

Район "Кошелев" выбирают для жизни и работы медики

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свежий воздух, парки и скверы для прогулок, детские площадки — лишь малая часть того, что привлекает самарцев в "Кошелеве".

Валерия Харченко переехала туда шесть лет назад, родила двоих детей и устроилась в поликлинику № 1 в районе Крутые Ключи врачом-отоларингологом:

"Мне нравится, что в нашей поликлинике работают молодые сотрудники, которые, как и я, воспитывают маленьких детей. В "Кошелеве" не только комфортно жить, но и работать".

О том, что нравится Валерии в "Кошелеве", и как она добирается от дома до работы, смотрите в новом видеоролике проекта "Жизнь в стиле К".

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