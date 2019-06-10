Выпуск новой Chevrolet Niva оказался под угрозой из-за банкротства "Промышленного строительства"

Управляющий ликвидацией АО "Промышленное строительство" Александр Братяшин заподозрил его бенефициара Игоря Кадырова в преднамеренном банкротстве компании, пишет "Самарское обозрение". Действия управляющего чреваты изъятием у холдинга General Motors перспективной тольяттинской площадки, построенной ранее "Автозаводстроем", и схлопыванием планов создания внедорожника Chevrolet Niva нового поколения.

Проверка проводилась по требованию одного из кредиторов компании — Связь-Банка. Подозрения у конкурсного управляющего вызвала сделка по заключению договора подряда "Промышленного строительства" с ООО "Джей Ви Системз". В отчете управляющего говорится, что эту сделку можно "квалифицировать как заключенную на заведомо невыгодных для должника условиях". Сам Кадыров ранее оценивал сметную стоимость проекта в 2,6 млрд руб., при этом контракт заключили лишь на 1,4 миллиарда. Разницу Кадыров объяснял сложностью точных расчетов стоимости возведения такого объекта. По словам Александра Братяшина, материалы проверки уже переданы в управление МВД России по г. Тольятти для исследования правоохранительными органами.

Напомним, холдинг Игоря Кадырова должен был построить для дочерней структуры СП "Джи Эм-АвтоВАЗ" производственные мощности на территории ОЭЗ "Тольятти". Строительство стартовало в 2013 г., и его требовалось завершить за два года, чтобы уже в декабре 2015 г. с конвейера пошли обновленные внедорожники Chevrolet Niva. Как пишет "СО", главное, что давало это производство совместному предприятию, — не только вывод на рынок машины нового поколения, но и резкое ослабление технологической зависимости от АвтоВАЗа. В настоящий момент Chevrolet Niva собираются из вазовских машинокомплектов, что позволяет заводу определять экономику предприятия. После создания на территории ОЭЗ собственных кузовного и прессового производств СП превратилось бы в полноценный автомобильный завод.

В итоге недооплаченный и недостроенный корпус перешел от подрядчика заказчику. Он не завершен и не запущен в строй до сих пор.

В ноябре 2018 г. кредиторы "Промышленного строительства" постановили, что конкурсный управляющий должен привлечь к субсидиарной ответственности Игоря Кадырова, региональный минстрой (в связи с также принесшим "Промстрою" многомиллионные убытки контрактом по строительству "Лада Арены"), а также ООО "Джей Ви Системз". Как пояснил Александр Братяшин, ни взыскать с минстроя деньги, ни привлечь его к ответственности не получилось, поскольку сроки исковой давности уже прошли. К ООО "Джей Ви Системз" же выставить счет еще вполне реально. И в конце 2018 г. Братяшин действительно подал иск о привлечении к ответственности совместно Игоря Кадырова и ООО "Джей Ви Системз". Сумма требований, согласно судебным документам, превышает 1 млрд рублей. Предприятие фигурирует в судебных документах как "контролирующий выгодоприобретатель должника". Иск пока находится на рассмотрении. При этом конечной целью может быть получение в конкурсную массу именно недостроенного завода — шансы, что у компании найдется что-то еще для расчета с "Промышленным строительством" в том случае, если суд встанет на его сторону, близки к нулю. Сейчас завод находится под арестом — в конце 2018 г. один из кредиторов "Промстроя", ФНС России, добился соответствующих обеспечительных мер. Вопреки попыткам собственников снять их арест держится до сих пор.

Эксперты "СО" полагают, что потеря завода "Джей Ви Системз", который должен был стать краеугольным камнем программы развития выпуска Chevrolet Niva, поставит крест на нем. "АвтоВАЗ, будучи одним из учредителей "Джи Эм-АвтоВАЗ", не слишком заинтересован в запуске этого автомобиля. Надо понимать, что он станет конкурентом некоторых моделей альянса. А потеря завода способна стать дополнительным фактором в пользу отказа от проекта", — считает исполнительный директор консалтинговой компании S.D.A.-Group Дмитрий Яровой. Яровой добавляет, что вряд ли в разгар судебных разбирательств с "Промышленным строительством" "Джей Ви Системз" и "Джи Эм-АвтоВАЗ" удастся найти потенциального инвестора, способного профинансировать запуск новой Chevrolet Niva.

По мнению представителей компании "Джей Ви Системз", это не она должна "Промстрою", а совсем наоборот. В судебном порядке ООО "Джей Ви Системз" пытается встать в реестр кредиторов "Промстроя". Как ситают в компании, сумма аванса, перечисленная подрядчику, значительно превышает стоимость выполненных работ. По оценке предприятия, заказ выполнен только на 42,9%. Сумма требований "Джей Ви Системз" составляет порядка 222,2 млн рублей. Пока суды компании в постановке в реестр отказывают.