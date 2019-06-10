Самарская областная библиотека отметила 220-летие Пушкина

6 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась "Литературная ночь — 2019". Масштабное мероприятие, которое познакомило самарцев с биографией и творчеством гениального русского поэта, прозаика и драматурга первой трети XIX в., а также с эпохой, в которую ему довелось жить и писать, проходило в рамках губернского общественного творческого проекта "Культурное сердце России".

Только в этот день с 09.00 и до 22.00 новым пользователям библиотеки выдавали читательские билеты оригинального дизайна с портретом великого поэта. Другой возможности получить такой билет уже не будет. Обладателями юбилейных пушкинских читательских билетов стали 80 жителей города.

На торжественном открытии книжно-иллюстративной выставки "Вокруг Пушкина" почетным гостем стала известный самарский историк-краевед, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры РСФСР Раиса Поддубная. "Любая тема, касающаяся XIX в., связана с именем Пушкина, — заметила она. — К какой теме по самарскому краеведению я бы ни обращалась, так или иначе она затронет одну из нитей, ведущих к великому поэту и писателю. За Пушкиным было будущее России, жаль, что его жизнь трагически оборвалась".

Выступление другого почетного гостя библиотеки, доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы, связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Михаила Перепёлкина стало своего рода иллюстрацией к тому, о чем говорила Раиса Павловна.

"Я родился в селе, — рассказал Михаил Перепелкин. — Но только 5 лет назад, открывая книгу Раисы Поддубной "Пушкиниана Южного Заволжья", глазам своим не поверил: я вижу старое название своей малой родины — Колдыбань. Поместьем в этой деревне владел Петр Ланской, женившийся на вдове Александра Сергеевича Пушкина Наталье Николаевне Гончаровой. Кстати, эту прекрасную женщину так и не смогла простить Марина Цветаева".

Работы Раисы Поддубной можно найти в фондах библиотеки.

Гости вечера знакомились с экспонатами, которые помогли представить отражение творчества гениального поэта в живописи, книжной иллюстрации, театре, музыке, кинематографе, мультипликации и скульптуре. Вызвали интерес посетителей подлинные афиши театров нашего города 1960-1970-х годов к постановкам по произведениям А. С. Пушкина.

Гордостью коллекции стали прижизненные первые сборники сочинений поэта и публикации его произведений в журналах, издаваемых его друзьями-литераторами. С этим ценнейшим разделом выставки гости библиотеки знакомились в Музее книги и истории СОУНБ. В течение дня музей посетило около 100 человек.

Многие посетители пришли послушать Анну Синицкую, кандидата филологических наук, члена Правления СГОО "Поляки Самары "Потомэк". Она раскрыла малоизвестные факты о "польском" сюжете в биографии и творчестве Пушкина и Гоголя. А Татьяна Рутнер, филолог, член СГОО "Поляки Самары "Потомэк" затронула тему "Александр Пушкин — переводчик с польского (Пушкин и Мицкевич)".

В это же время филологи из Центра поддержки и развития чтения Самарской областной библиотеки провели Пушкинский диктант со всеми желающими проверить свои знания творчества великого поэта. Среди 14 участников оценку "пять" за знания лирики получили двое.

Интересным для зрителей оказался театральный перформанс от Института восточной культуры "Думы цветка и мечты бабочки". Его участники прочитали Пушкина на японском языке. Русский классик стал первым автором, которого японцы узнали из всей зарубежной литературы. Молодые люди в своей сценке показали, насколько тяжело давался перевод стихов Александра Пушкина на язык Страны восходящего солнца, привыкшей к хокку.

Доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Зоя Кобозева рассказала о традициях "дендизма" в моде и о том, кто же сегодня "как денди лондонский одет".

В 20:00 началось главное событие Литературной ночи — Пушкинский бал. Самое известное в Самаре межрегиональное бальное движение "Империя" и его руководитель Сергей Болдырев помогли гостям библиотеки совершить танцевальное путешествие по эпохам от Пушкина до наших дней и познакомили танцоров и зрителей с культурой и эстетикой балов. Кроме того, профессиональные танцоры провели мастер-классы по классическим бальным танцам со всеми желающими.

"К традиционным образовательным мероприятиям СОУНБ решили добавить элементы интеллектуального досуга: в программу "Литературной ночи" в этом году включили творческий музыкально-поэтический вечер, литературный костюмированный бал, а также театральный перфоманс", — отметила кандидат исторических наук, врио директора СОУНБ Наталья Малкова.