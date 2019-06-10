В областной детской библиотеке началась программа летних чтений для детей и подростков

7 июня в Самарской областной детской библиотеке открылась программа летних чтений для детей и подростков, которые хотят провести лето в городе интересно и с пользой. Программа входит в план регионального творческого проекта "Культурное сердце России".

Читателям библиотеки 7-14 лет предложили отправиться в литературное"Путешествие в книжное лето" по следам сказочных героев. Ребята перевоплощались в актеров в игре "Живая рифма", играли в музыкальный салон "Угадай мелодию", становились "охотниками за буквами".

Литературное путешествие продлится до конца лета. Проявить свою фантазию и мастерство ребята смогут в Дни творчества. Всех, кто желает узнать больше о книгах и писателях, библиотека ждет в День увлекательных открытий и путешествий. В Дни игр и радостных затей для ребят будет работать Лаборатория чтения. В День народов планеты Земля участники совершат заочное путешествие по городам и странам, узнают много нового о быте, культуре, искусстве разных народов. В День "очевидного и невероятного" ребят познакомят с научно-познавательной литературой.

В конце дня каждый участник получил путевой дневник читателя, в котором будет делать отметки о прочитанных книгах. К наиболее интересным из них читатели могут делать рисунки, писать эссе, сказки о летних читательских впечатлениях. Свои фотографии и рисунки интересных событий и мест, где они побывают за лето, участники будут размещать в читальном зале библиотеки на "Маршрутном листе". В конце августа будут собраны все путевые дневники и подведены итоги по нескольким номинациям, победители получат призы.

"Все мероприятия Путешествия проходят через книгу, и мы потом получаем очень много откликов. У всех ребят, которые участвуют в наших летних чтениях, в дневниках указано обычно не меньше 40 прочитанных книг. И список у них очень разнообразный. То есть кроме того, что дети проводят интересно время: что-то исследуют, узнают новое, создают свои проекты, — они еще и читают интересные и полезные книги", — пояснила специалист Самарской областной детской библиотеки, заведующая отелом читальных залов Мария Батаева.

10-летняя Настя Веройнен стала победительницей летних чтений прошлого года. В этом году решила поучаствовать снова: "Мне нравится, что нужно читать книги, и не просто так, а выполняя разные интересные задания. Еще можно описывать свои летние приключения — это интересно, можно поделиться впечатлениями, может быть, кто-то тоже захочет посетить те места, где я побывала. В прошлом году я рассказывала про поселок Ширяево, про Щучье озеро, ездила в музеи, зоопарк и обо всем писала в дневнике. Надеюсь победить и в этом году, по крайней мере, быть в лидерах".