В Самаре обсудили проблемы современной детской литературы

В понедельник, 10 июня, в рамках областного фестиваля детского чтения "Страна читающего детства" состоялся круглый стол "Современная детская литература и детское чтение: открытый диалог". Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области и включен в программу проекта "Культурное сердце России".

Дискуссия была посвящена актуальным и проблемным вопросам современной детской литературы, детского чтения, предпочтениям детей и подростков при выборе книг и возможностям повлиять на их выбор, требованиям к книгам родителей и детей.

Детский писатель, литературовед, редактор электронного журнала "Переплет" Алексей Олейников, библиотекари Самарской области, представители дошкольных, средних и высших образовательных учреждений, книготорговых организаций Самарского региона постарались выяснить, что же лучше читать современным детям - каких выбирать авторов, какие издательства, как сохранить интерес к чтению, какие формы работы сейчас можно применить для привлечения детей к чтению.

"Основная проблема - в том, что внимание детей оттягивается гаджетами, но это естественный процесс. В этом нет ничего страшного, не надо заламывать руки. Да, книга находится в условиях неравноценной конкуренции с техникой, Интернетом, потому что это более сложный формат для понимания. Но дети и подростки читают не меньше, чем читали мы в свое время, не всегда то, что мы хотим, но читают достаточно много и даже пишут, нам нужно просто искать новые форматы привлечения к чтению. Нельзя заставлять детей читать, навязывать чтение, нужно уметь заинтересовать книгой, интересными историями, персонажами - тогда для ребенка чтение будет увлекательным занятием, а не скучной обязаловкой", - уверен Алексей Олейников.

На круглом столе также обсудили качество современной детской литературы. Алексей Олейников рассказал о новой тенденции: сейчас она переживает "золотой век" - детские писатели востребованы, издательства заинтересованы в их публикации, открываются новые имена, и нередко это авторы из регионов. А вот литературной критики практически не осталось - остались обзоры и отзывы, поскольку временем они не востребованы.

Олейников еще раз подчеркнул, что в деле привлечения детей к чтению по-прежнему велика роль как родителей, так и школы. Но библиотекарь - посредник между ними и детьми, он должен быть не только всегда в курсе актуальных новинок, но и уметь отбирать по-настоящему качественную литературу для своих читателей.

В круглом столе смогли участвовать все желающие дистанционно - через онлайн-трансляцию.

Ссылка на запись трансляции ВКонтакте: https://vk.com/biblio_detstvo?w=wall-31557815_5771.



