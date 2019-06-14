В Самаре по маршруту №61 планируют пустить социальные автобусы

В Самаре на маршруте № 61 могут начать работу социальные автобусы. Такую перспективу обсудили на заседании рабочей группы при контрольном комитете гордумы по вопросам организации транспортного обслуживания населения.

Депутат Александр Чернышев напомнил, что на территории, по которой проходит маршрут, расположены многочисленные социальные объекты. Их часто посещают маломобильные горожане, и среди них — не только люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата, но и родители с колясками, а также пожилые граждане.

С декабря 2018 г. на маршруте работали от двух до пяти низкопольных автобусов, но на протяжении мая-июня их количество резко сократилось. Александр Чернышев попросил решить вопрос заместителя руководителя департамента транспорта Самары Александра Ерополова. Кроме того, от лица общественников он высказался за запуск маршрута № 61с (социальный) по ул. Стара-Загора и пр. Кирова, поскольку именно на этих улицах находятся "Студия инклюзивного творчества" (ул. Стара-Загора, 140), центр "Жемчужинка" при Храме Трех Святителей (ул. Стара-Загора, 202ж), "Парус надежды" (пр. Кирова, 242), Ассоциация "Десница" (пр. Кирова, 349). Это позволит маломобильным людям избежать пересадок.

Представители общественности напомнили, что под Некрасовским спуском находится специально оборудованный пляж, и добраться до него маломобильным людям очень сложно.

"Мы специально мониторили ситуацию и за последние две недели не увидели ни одного низкопольного автобуса на данном маршруте. Ни в утренние часы, ни в дневное время, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима. — Приложение "Прибывалка", кроме того, вообще не отображает прохождение по маршруту низкопольных автобусов".

Александр Ерополов пояснил, что два низкопольных автобуса на маршруте № 61 выполняют два рейса в день. Начинают работу от "Колизея" в 07:22 и заканчивают движение от площади Дзержинского в 19:55. Перевозчик вешал на конечных остановках соответствующие объявления, они были сорваны. Таблички появятся снова. Приложение "Прибывалка" будет модернизировано. "Если для граждан необходимо проложить маршрут по ул. Стара-Загора и пр. Кирова, сделать заезд на ул. М. Горького, имеет смысл говорить о проработке нового маршрута", — сказал глава дептранса.

"Надо поддержать инициативу с разработкой предложений по запуску специального маршрута", — подвел итог председатель Контрольного комитета Думы Вячеслав Гришин.