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Общество

В Самаре незрячая массажистка нашла работу после огласки ее истории в прессе

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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История незрячей 32-летней Оксаны Серединской, которую отказывались брать на работу из-за собаки поводыря, смогла трудоустроиться после публикаций о ее проблеме в прессе, пишет samara.kp.ru.

"Да, ситуация разрешилась. Меня взяли на работу в частный офтальмологический медицинский центр. Место замечательное. И что мне особенно понравилось, работодатель сразу спросил, какие условия нужны для моей собаки-поводыря, и никаких претензий", — поделилась с изданием Оксана.

Напомним, Оксана имеет десятилетний опыт работы массажистом, но в трудоустройстве ей отказали минимум на пяти собеседованиях. По словам женщины, ее готовы были брать на работу, но "желательно без собаки". Хотя были и ситуации, когда причиной было отсутствие зрения.

По мнению Оксаны Серединской, ситуация разрешилась во многом благодаря ее обращению в СМИ. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

"Радостные новости! Благодаря всем журналистам, которые заинтересовались нашей ситуации, и помогают разрешить нашу проблему трудоустройства. Ситуация получила большую огласку. В результате о нас узнали руководители частных клиник Самары… Это точно: кто ищет, тот всегда найдет! Очень много людей узнают меня на улицах города, интересуются устроилась ли я на работу. Много комментариев в интернете, наверно я даже еще не все прочитала от понимающих людей. Спасибо всем за поддержку и что в эти трудные дни вы со мной. Я очень надеюсь, что моя громкая ситуация, поможет разрешить проблемы трудоустройства незрячих с их помощниками по всей России", — поделилась Оксана.

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