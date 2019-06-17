В Самаре слепая массажистка не может найти работу из-за собаки-поводыря

Незрячей жительнице Самары Оксане Серединской отказывают в приеме на работу из-за того, что женщину сопровождает собака-поводырь, пишет РИА "Новости". Оксана уроженка Самары. Пять лет она жила в Краснодарском крае, а недавно решила вернуться в родной город. Серединская имеет десятилетний опыт работы массажистом, но в трудоустройстве ей отказали уже на пяти собеседованиях.

Черный лабрадор по кличке Кассиопея (сокращенно Кая) с Оксаной уже два года. Собака-поводырь кардинально изменила ее жизнь. "Я хорошо передвигаюсь даже по незнакомым улицам, Кая знает очень много команд: может найти вход, выход, лестницу, остановку, подводит меня четко к дверям автобуса, на вокзале или в офисном помещении — к свободному месту. Ходить с тростью или с собакой — это как небо и земля. Мы с Каей настолько сработались, что у меня нет ощущения слепоты. Мы были и в поездах, и в самолетах", — рассказывает Оксана.

Она вспоминает, как раньше на нее несколько раз наезжали машины на пешеходном переходе — к счастью, обошлось без серьезных травм. А как-то раз она упала в траншею — чтобы выбраться, потребовалась помощь четырех мужчин. Из-за прошлых неприятностей передвигаться по городу без собаки Серединская опасается: "Не хочу, как раньше, боюсь. Руки — это мой хлеб, если случится перелом, я просто останусь без дохода на несколько месяцев".

В России все собаки-поводыри проходят специальную подготовку, их выдают инвалидам бесплатно. Для незрячих это гораздо больше, чем домашнее животное. Раньше, когда Оксана жила в небольшом городе Абинске Краснодарского края, Кая каждый день приходила на работу вместе с ней.

"Собака располагалась под моим письменным столом. Ей нужны только подстилка и миска с водой. Я работала три с половиной часа до обеда, потом мы с Каей шли гулять, когда возвращались, она опять ложилась и ждала до конца рабочего дня — у меня он семь часов вместо восьми, согласно Трудовому кодексу. Все собаки-поводыри обучены лежать на выдержке. Бывают гиперактивные животные, но моя собака чуть-чуть полненькая, в меру апатичная", — описывает Оксана.

Оксана окончила школу для слабовидящих, но окончательно потеряла зрение в возрасте около 20 лет. Профессию массажиста выбрала именно из-за доступности для инвалидов. Но оказалось, это не совсем так. "Месяц назад я переехала. И вот я, руководитель социального проекта с таким символическим названием — "С собакой все пути открыты", обнаружила, что меня не берут на работу из-за Каи", — переживает Оксана.

Она рассказывает, что только на двух собеседованиях посмотрели ее документы, подтверждающие опыт работы. "В одном частном центре собеседование прошло очень быстро. Мне заявили: "Так вы слепая, надо было сказать, я бы вас не пригласила", — вспоминает Оксана.

Серединская замечает, что ее последнее собеседование прошло в позитивном ключе. Она была в детском реабилитационном центре, там остались довольны ее опытом, но увидели проблему в том, что собака будет постоянно на территории учреждения. Договорились созвониться на днях, подумать над вариантами размещения Каи. Это не самая привлекательная вакансия для Оксаны — оплата труда низкая, а добираться до места тяжело и долго, но выбирать слепой массажистке не из чего.

"В какой-то момент я поняла, что как будто уговариваю работодателя меня взять, хотя у меня и квалификация, и большой опыт. Мне, как и обычному человеку, хочется выбрать хорошую работу с достойной оплатой. А сейчас я цепляюсь за все, что есть. На последнем собеседовании мне предложили 10,5 тыс. рублей. При этом только около трех тысяч я буду тратить на проезд, потому что это далеко и с пересадками. Но устроиться даже на такую работу — проблема. В Краснодарском крае я жила в маленьком городе с населением 32 тыс. человек, директор школы-интерната с удовольствием приняла нас с Каей. Я не думала, что перееду в миллионник и не смогу найти работу. После пяти собеседований падает боевой настрой. Но я рассуждаю так: "Да, проблема в собаке. Однако если я ее верну, разве моя жизнь станет легче? Да, я устроюсь на работу, зато буду испытывать большие трудности в передвижении", — сетует Оксана.

Среди учреждений, где проходила собеседования Оксана, — городская детская больница № 2. В региональном минздраве уверяют, что там не отказывали незрячей массажистке. По информации представителя ведомства, Серединская представила неполный пакет документов: не хватало паспорта, СНИЛС, справки об отсутствии судимости, документа об образовании. В минздраве утверждают: Оксане сообщили, что нужно представить недостающие бумаги, а не отказывали в приеме на работу.

По словам самой Серединской, о несоответствии документов не шло речи: в больнице ей прямо заявили, что с собакой нельзя.

Доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар полагает, что у Серединской есть все основания для обращения в суд с жалобой на дискриминацию.

"Это нарушение прав инвалида, конституционных основополагающих принципов. Она может обратиться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру с заявлением. Да, в больницах должны соблюдаться гигиенические и санитарно-эпидемиологические правила. Но в данной ситуации это решается выделением отдельного места для собаки. К тому же запрет на животных связан с тем, что они могут быть переносчиками инфекций, блох, клещей, но если собака ухожена, почему ей нельзя находиться, например, в соседней с кабинетом массажиста комнате?" — рассуждает юрист.

"Могу сказать как обыватель, что самый лучший массажист — тот, кто ориентируется только на тактильные ощущения. Кстати, лучший специалист, который мне встречался, был незрячим", — добавила Айвар.