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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"ЮВТ АЭРО" запустила новый рейс по маршруту Самара – Челябинск – Анапа

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В летний сезон авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запустила новый рейс по маршруту Самара — Челябинск — Анапа. Рейс будет осуществляться по воскресеньям на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Согласно расписанию, первый рейс из Самары отправится 7 июля 2019 г. в 14:10 — посадка в аэропорту Челябинска в 16:40, вылет из Челябинска в 17:30 — посадка в Анапе в 18:45.

Обратный вылет из Анапы в 19:45 — посадка в аэропорту Челябинска в 1:00, вылет из Челябинска в 1:50 — посадка в Самаре в 2:20.

Минимальная стоимость вояжа в режиме "туда" из Самары в Челябинск — за 4764 руб., из Челябинска в Анапу — от 9772 руб., из Самары до Анапы с промежуточной посадкой в Челябинске — от 8348 руб. при условии приобретения на сайте авиакомпании. Продажа авиабилетов уже открыта.

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