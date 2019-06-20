В летний сезон авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запустила новый рейс по маршруту Самара — Челябинск — Анапа. Рейс будет осуществляться по воскресеньям на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Согласно расписанию, первый рейс из Самары отправится 7 июля 2019 г. в 14:10 — посадка в аэропорту Челябинска в 16:40, вылет из Челябинска в 17:30 — посадка в Анапе в 18:45.

Обратный вылет из Анапы в 19:45 — посадка в аэропорту Челябинска в 1:00, вылет из Челябинска в 1:50 — посадка в Самаре в 2:20.



Минимальная стоимость вояжа в режиме "туда" из Самары в Челябинск — за 4764 руб., из Челябинска в Анапу — от 9772 руб., из Самары до Анапы с промежуточной посадкой в Челябинске — от 8348 руб. при условии приобретения на сайте авиакомпании. Продажа авиабилетов уже открыта.



