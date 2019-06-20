В областной юношеской библиотеке состоится "День книг и театра"

В Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) 21 июня в 19:00 состоится "День книг и театра", посвященный взаимосвязи литературных произведений и сценических постановок, библиотек и театров.

В программе:

19:00 - "Книжный сомелье". Обсуждение книг с актером Самарского театра драмы им. Горького Алексеем Егоршиным. Для "дегустации" актер выбрал повесть Михаила Шолохова "Судьба человека", роман Ростана Эдмонда "Сирано де Бержерак", а также произведения Бернарда Вебера, Евгения Гришковца и Дэна Миллмэна.

20:00 - конкурс-викторина "Николай Гумилев - не просто поэт". Сюрпризом для посетителей станет показ и обсуждение отрывка из спектакля "Рыцарь духа" театра-проекта "Другое небо". В спектакле заняты актеры Дмитрий Павлов, Светлана Кудрявцева, Марина Максимова и Анастасия Гармашова.

Весь вечер будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей.

Мероприятие входит в программу регионального творческого проекта "Культурное сердце России".