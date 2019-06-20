16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили проблемы современной детской литературы В областной детской библиотеке началась программа летних чтений для детей и подростков Самарская областная библиотека отметила 220-летие Пушкина СОЮБ опубликовала программу Литературной ночи В областной библиотеке прошел финал конкурса буктрейлеров

Литература Культура

В областной юношеской библиотеке состоится "День книг и театра"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати

В Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) 21 июня в 19:00 состоится "День книг и театра", посвященный взаимосвязи литературных произведений и сценических постановок, библиотек и театров.

В программе:

19:00 - "Книжный сомелье". Обсуждение книг с актером Самарского театра драмы им. Горького Алексеем Егоршиным. Для "дегустации" актер выбрал повесть Михаила Шолохова "Судьба человека", роман Ростана Эдмонда "Сирано де Бержерак", а также произведения Бернарда Вебера, Евгения Гришковца и Дэна Миллмэна.

20:00 - конкурс-викторина "Николай Гумилев - не просто поэт". Сюрпризом для посетителей станет показ и обсуждение отрывка из спектакля "Рыцарь духа" театра-проекта "Другое небо". В спектакле заняты актеры Дмитрий Павлов, Светлана Кудрявцева, Марина Максимова и Анастасия Гармашова.

Весь вечер будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей.

Мероприятие входит в программу регионального творческого проекта "Культурное сердце России".

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30