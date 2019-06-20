16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу 22 июня В Самарской области пройдет цикл семинаров для предпринимателей по онлайн-кассам Дмитрий Журавлев: "Кошелев - это не только район, где живет моя семья, но и место работы" ТОАЗ обучит бизнесу людей старшего поколения Николай Мерзляков: "В "Кошелеве" можно открыть свой бизнес"

Малый бизнес Экономическая политика

Предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу 22 июня

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати

В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам регистрации онлайн-касс.

С 10:00 до 15:00 часов специалисты налоговых инспекций примут заявление на регистрацию ККТ и зарегистрируют ее, ответят на вопросы представителей предпринимательского сообщества об особенностях работы с современным кассовым оборудованием, регистрации онлайн-касс с помощью электронного сервиса, разъяснят порядок предоставления налогового вычета как компенсации затрат на приобретение ККТ нового поколения.

Кроме того, в целях координации взаимодействия и оперативного реагирования организована работа телефона горячей линии регионального налогового ведомства: +7 (846) 933-53-23.

В июне отмечена волна активности бизнеса — если ранее парк новой контрольно-кассовой техники пополнялся в среднем до 100 онлайн-касс ежедневно, то за последние три дня зарегистрировано уже свыше 1 тысячи единиц современных касс.

С 1 июля 2019 года применение контрольно-кассовой техники станет обязательным практически для всех категорий налогоплательщиков. Отсрочка до 1 июля 2021 года предоставляется индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства. Для перепродавцов товаров отсрочка применения ККТзаконом не предусмотрена.

На сегодняшний день на территории 63-го региона зарегистрировано 56 тыс. онлайн-касс, что превышает дореформенный показатель более чем в 2 раза.

Гид потребителя

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30