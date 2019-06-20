Предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу 22 июня

В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам регистрации онлайн-касс.

С 10:00 до 15:00 часов специалисты налоговых инспекций примут заявление на регистрацию ККТ и зарегистрируют ее, ответят на вопросы представителей предпринимательского сообщества об особенностях работы с современным кассовым оборудованием, регистрации онлайн-касс с помощью электронного сервиса, разъяснят порядок предоставления налогового вычета как компенсации затрат на приобретение ККТ нового поколения.

Кроме того, в целях координации взаимодействия и оперативного реагирования организована работа телефона горячей линии регионального налогового ведомства: +7 (846) 933-53-23.

В июне отмечена волна активности бизнеса — если ранее парк новой контрольно-кассовой техники пополнялся в среднем до 100 онлайн-касс ежедневно, то за последние три дня зарегистрировано уже свыше 1 тысячи единиц современных касс.

С 1 июля 2019 года применение контрольно-кассовой техники станет обязательным практически для всех категорий налогоплательщиков. Отсрочка до 1 июля 2021 года предоставляется индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства. Для перепродавцов товаров отсрочка применения ККТзаконом не предусмотрена.

На сегодняшний день на территории 63-го региона зарегистрировано 56 тыс. онлайн-касс, что превышает дореформенный показатель более чем в 2 раза.