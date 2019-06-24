За выходные дни предприниматели региона зарегистрировали более 300 онлайн-касс

Третий этап кассовой реформы подходит к завершению. У предпринимателей есть еще неделя, чтобы до 1 июля 2019 года успеть зарегистрировать современную кассовую технику и заявить налоговый вычет до 18 тысяч рублей при условии регистрации ККТ до 30 июня 2019 года включительно.

По инициативе УФНС России по Самарской области в минувшую субботу во всех инспекциях региона был объявлен дополнительный день приема граждан по вопросам перехода на онлайн-кассы.

Налоговые инспекции посетили 158 налогоплательщиков, подав 146 заявлений на регистрацию ККТ, большая половина из них — это предприниматели Железнодорожного и Промышленного районов Самары, Кинель-Черкасского района Самарской области, Тольятти, Жигулевска, Сызрани.

Всего за минувшие выходные зарегистрировано, в том числе и через электронный сервис "Личный кабинет" на сайте ФНС России, 344 онлайн-кассы. Специалисты налоговых инспекций по заявлениям налогоплательщиков регистрировали онлайн-кассы, разъясняли особенности работы с современным кассовым оборудованием и порядок предоставления налогового вычета в размере до 18 тыс. руб. как компенсации затрат на приобретение ККТ нового поколения.

Напомним, что 1 июля 2019 года завершается поэтапный переход на новый порядок применения ККТ, теперь обязаны применять контрольно-кассовую технику практически все категории налогоплательщиков, в том числе и налогоплательщики "третьей волны" — организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели без наемных работников на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли и общественного питания.

Отсрочка на два года — до 1 июля 2021 года — предоставлена федеральным законодательством двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства. На перепродавцов товаров отсрочка применения ККТ не распространяется.

Марафон "рабочих выходных" в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10:00 до 17:00. В целях координации взаимодействия и оперативного реагирования "горячая линия" УФНС России по Самарской области усилена дополнительными телефонами: +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-24, +7 (846) 933-52-26.

На сегодняшний день на территории Самарской области зарегистрировано 56,5 тыс. онлайн-касс.