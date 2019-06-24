23 июня в Чапаевске отпраздновали День молодежи. В рамках проекта "Культурное сердце России" были организованы различные развлекательные площадки.

Утром в парке Дворца культуры имени Чапаева прошел семейный фестиваль с веселыми стартами и выставкой работ городского конкурса социальной рекламы "Смотри на жизнь шире", участники и победители которого были награждены памятными призами.

Вечером работали несколько интерактивных площадок — "Молодежный банк идей" собирал со всех желающих предложения по развитию города. Еще одна площадка предлагала визуализировать свои мечты, вырезав их из журналов и приклеив на стенд. Волонтеры у стенда "Любовь в Чапаевске" предлагали признаться в любви к кому-то или к родному городу. Также работала и благотворительная площадка.

В конце вечера всех ждала зажигательная дискотека с хитами в исполнении самарской кавер-группы "Apple juice band".