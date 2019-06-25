16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили устранение цифрового неравенства и перспективы строительства сети 5G Александр Сергиенко: "Проект АО "Смартс" обеспечивает техническую возможность полномасштабного внедрения систем "Умного города" Билайн оштрафован на 200 тыс. руб. за рекламное USSD-сообщение Жители Приволжья совершают переводы и погашают кредиты в салонах связи Tele2 Tele2 ускорил подключение бизнес-клиентов в два раза

Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон помогает экономить в отпуске и дома

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

В марте МегаФон первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Спустя четыре месяца, в самый разгар сезона летних отпусков, мобильный оператор делает предложение еще лучше! Теперь новым абонентам тарифной линейки "Включайся!" доступен кэшбэк в 100%*.

Уже с 24 июня все новые абоненты тарифов "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум" получают доступ к невероятной опции — возможности легко и просто вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

Например:

— Абонентская плата на выбранном вами тарифе "Включайся! Выбирай" составляет от 450 рублей в месяц.

— Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в Личном кабинете, вы сможете в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с МегаФоном.

— Вы также сможете вернуть себе 100% расходов и за второй полный календарный месяц с МегаФоном.

— С начала третьего календарного месяца сотрудничества вы сможете возвращать себе 20% от расходов ежемесячно.

Ваш кэшбэк можно легко копить и тратить! Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, популярных цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в "МегаФон ТВ", книги и журналы, новые музыкальные релизы от "МегаФон Музыка".

Чтобы заработать еще больше, вы можете, например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.

"В марте 2019 года МегаФон впервые на рынке запустил уникальную услугу — 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки "Включайся!". За прошедшие со старта четыре месяца мы увидели — наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит — наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи", — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Узнать больше о новом предложении тарифной линейке "Включайся!" — вы можете на сайте компании.

* — предложение действительно для всех новых абонентов выбирающих тарифы "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум".

Гид потребителя

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30