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Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон выдаст посылки

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон вслед за конкурентами по рынку сотовой связи МТС, "Вымпелкомом" и Tele2 начнет выдавать заказы интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах МегаФона получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress. В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

МегаФон запускает проект по установке постаматов и запуску пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети, пишет "Ъ" со ссылкой на источник на рынке. До конца 2019 года планируется запуск пунктов выдачи заказов в пилотных салонах "МегаФона" по всей географии присутствия, при этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов, подтвердил "Ъ" гендиректор "МегаФон-Ритейл" Кирилл Шибанов. Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам "пилота". "Сейчас рассматриваются различные варианты инвестиций МегаФона в проект — от нулевого варианта до стопроцентного финансирования закупки оборудования", — уточняет господин Шибанов. По его словам, доступ к выдаче заказов в салонах "МегаФона" получат до 7,5 тыс. интернет-магазинов, в том числе крупнейшие участники рынка, включая AliExpress.

С июля проект по установке постаматов в МегаФоне запускает компания PickPoint, рассказала "Ъ" ее гендиректор Надежда Романова. "Потенциально мы можем говорить об использовании 200 магазинов сети", — уточнила она. Всего у МегаФона более 4 тыс. салонов.

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