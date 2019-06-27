ПГК наращивает объемы в границах Куйбышевской магистрали

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за пять месяцев 2019 г. погрузил 3,7 млн тонн грузов, что на 42% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот филиала вырос на 36%, до 4,9 млрд т-км. Доля ПГК на полигоне Куйбышевской магистрали увеличилась с 13% до 15%.

"Рост произошел как за счет действующих, так и за счет новых контрактов. Нам удалось привлечь дополнительные объёмы грузов ключевого клиента — компании "РН-Транс" (дочернее общество "НК "Роснефть"), а также химических предприятий "КуйбышевАзот" и "Нижнекамскнефтехим", мирового лидера по производству стройматериалов — компании "ХайдельбергЦемент Рус". Кроме того, мы начали работать с предприятием "Мелеузовские минеральные удобрения" и производителем керамической плитки "ЛАССЕЛСБЕРГЕР", — комментирует заместитель директора филиала по коммерции-начальник коммерческого центра Алексей Новиков.

Наибольший прирост наблюдался в сегменте нефти и нефтепродуктов — показатель погрузки вырос на 66%, до 2,6 млн тонн. Выросла отправка лома черных металлов — на 12%, до 135 тыс. тонн, аммиачной селитры — на 65%, до 84,2 тыс. тонн.

Внутрироссийские перевозки филиалом увеличились на треть, до 2,7 млн тонн. Наиболее популярными направлениями стали Южный, Центральный, Юго-Восточный и Северо-Западный регионы.

Экспортные перевозки в первые пять месяцев 2019 г. выросли на 70%, до 1 млн тонн. Грузы следовали в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей, сухопутные пограничные переходы Приволжской, Московской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог.