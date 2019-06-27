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Предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассы в выходные

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По инициативе УФНС России по Самарской области последние выходные дни июня объявлены в инспекциях региона дополнительными днями приема предпринимателей по регистрации онлайн-касс.

Кроме того, у них есть возможность получить налоговый вычет до 18 тыс. руб. как компенсацию затрат на приобретение онлайн-касс при условии их регистрации до 30 июня 2019 года включительно.

Марафон "рабочих выходных" пройдет 29 и 30 июня с 10:00 до 17:00 во всех налоговых инспекциях Самарской области. Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в любом территориальном налоговом органе региона вне зависимости от места регистрации или ведения бизнеса.

В целях координации взаимодействия и оперативного реагирования в спорных ситуациях "горячая линия" УФНС России по Самарской области усилена дополнительными телефонами: +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-24, +7 (846) 933-52-26.

Напомним, что с 1 июля 2019 года применять контрольно-кассовую технику обязаны практически все категории налогоплательщиков, в том числе и налогоплательщики "третьей волны" — организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели без наемных работников на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли и общественного питания.

Отсрочка на два года — до 1 июля 2021 года — предоставлена федеральным законодательством двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства. Воспользовавшись правом на отсрочку, предприниматель утрачивает право на получение налогового вычета в связи с приобретением и регистрацией ККТ.

Актуальная информация по вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники представлена в специальном разделе официального сайта ФНС России "Новый порядок применения контрольно-кассовой техники".

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