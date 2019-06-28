На концерт "Ленинграда" в Самаре организуют специальный трамвайный маршрут

В воскресенье, 30 июня, для зрителей концерта группировки "Ленинград", который пройдет на стадионе "Самара Арена", организуют специальный трамвайный маршрут S5, сообщает мэрия города.

В "длинном" варианте маршрут трамвая будет начинаться от ул. Тухачевского, далее через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена".

В "укороченном" варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена".

Трамваи начнут движение в 15:58 с интервалом 8-10 минут от остановки "ул. Тухачевского" по маршруту S5 в сторону стадиона "Самара-Арена" со всеми остановками по ходу движения. Время в пути 1 час 20 минут.

От остановки "Барбошина поляна" до стадиона движение трамваев S5 начнется в 17:00 со всеми остановками.

Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион "Самара Арена" завершится в 20:00 и возобновится в 23:00 по окончании концерта. Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.

Трамвайные маршруты №№ 11 и 12 в режиме до остановки "Стадион "Самара Арена" будут работать до 17:00, а позже и до окончания движения — до остановки "Барбошина поляна".

По окончании концерта на остановку "Улица Алма-Атинская" (около "Мерседес Центра") будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-й проезд в районе стоянки такси.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:

на автобусном маршруте № 295 до остановки "Стадион "Самара Арена" / Агропарк";

на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21 м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 — до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовая, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 — до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентская, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

на автобусном маршруте № 50 до остановки "Дачи" по ул. Демократическая, далее — пешком до стадиона;

на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее — пешком до стадиона.

Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее — по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее — по ул. 2-й проезд.

К услугам зрителей, имеющих VIP билеты и специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществлять со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.

Будет закрыто движение по ул. Дальняя на всем ее протяжении, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12, а также ул. Арена 2018 от ул. 2-й проезд до Волжского шоссе.

Начало концерта — в 19:00. Окончание — в 23:00. Городская администрация обращает внимание зрителей на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.