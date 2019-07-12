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В порту Тольятти открылся универсальный складской комплекс для хранения и перевалки продукции

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В порту Тольятти заработал универсальный складской комплекс для хранения и перевалки продукции, сообщает минсельхозпрод Самарской области. В церемонии его открытия принял участие глава ведомства Владимир Игонин.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"Отличительной чертой нового объекта является возможность принимать и отгружать продукцию (в том числе и сельскохозяйственную) водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, что позволит обеспечить потребности как крупных, так и мелких хозяйств", - уточняют в министерстве.

Проведенные мероприятия позволили увеличить крытые складские площади для хранения зерна до 3,2 тыс. кв. метров. Объем единовременного хранения составил 10 тыс. тонн, а возможность отгрузки возросла до 210 тыс. тонн в год.

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