МегаФон увеличил сеть в Самарской области на 100 станций

Сеть МегаФона, самая мощная в стране и регионе, в мае выросла еще на 100 базовых станций стандартов 3G и 4G в Самарской области. Инфраструктура укреплена и расширена в шести городах и пятнадцати районах региона. Новые базовые станции установлены не только для расширения покрытия в регионе: часть "баз" запущено для улучшения качества связи в популярных торговых центрах Самары.

Масштабное расширение сети проведено оператором к началу летнего сезона. Именно поэтому в списке адресов, где запущено новое оборудование, присутствуют популярные места отдыха и "туристические" территории. Это, в частности, дачные и коттеджные поселки Ставропольского района, популярные у рыбаков окрестности сел Подстепки и Екатериновка, села Самарской Луки, через которые проходят маршруты конных и велотуристов, вторая линия набережной Самары.

80% новых базовых станций поддерживают технологию 4G/ LTE. Значительная часть оборудования установлена в малых населенных пунктах Самарской области с населением до 1000 человек. Скоростной мобильный интернет стал доступнее в деревнях и селах Алексеевского, Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Камышлинского, Кошкинского, Красноглинского, Красноармейского, Комсомольского, Красноярского, Пестравского, Сергиевского, Ставропольского и Хворостянского районов.

Программа развития сети затронула такие города как Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Отрадный и Чапаевск. В частности, в популярных местах для шопинга самарцев, в торговых центрах "Гудок" и "Амбар", а также строящемся "Эль РИО" МегаФон обеспечил indoor-покрытие — базовые станции установлены прямо внутри зданий для более качественной передачи сигнала мобильных устройств.

Максим Токаренко, директор Самарского регионального отделения ПАО "МегаФон":

"МегаФон в Самарской области обладает мощной инфраструктурой: 96% населения региона имеют доступ к быстрому мобильному интернету 4G. Но тем не менее не все небольшие населенные пункты покрыты технологией быстрого мобильного интернета: постоянно растущий интернет-трафик наших абонентов требует расширения пропускной способности сети и установки 4G-оборудования. В этом году работы затронули фактически половину всей территории Самарской области — 6 городов и 15 муниципальных районов. Наши абоненты будут на связи и онлайн на дачах и пляжах, на рыбалке и в поездках по заповедным местам нашего региона.