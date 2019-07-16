Делегация ПФО принимает участие в форуме "Волга-Янцзы" в КНР

Во вторник, 16 июля, в городе Чанша (КНР, провинция Хунань) в Центральном южном университете состоялась церемония открытия VI российско-китайского молодежного форума в формате "Волга-Янцзы" с участием члена Госсовета КНР Ван Юна и заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

В состав российской делегации вошли более 130 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений ПФО. Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены. Китайскую делегацию представили 160 студентов из провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы.

Олег Машковцев поздравил участников форума от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. "Выражаем искреннюю благодарность китайским друзьям из провинции Хунань за интересную и насыщенную программу форума. Именно благодаря таким мероприятиям формируется и укрепляется основа стратегического партнерства между Россией и Китаем", — говорится в приветствии Игоря Комарова.

Он выразил уверенность, что дружеские отношения, которые закладываются в рамках форума сейчас, будут поддерживаться и развиваться на протяжении долгих лет.

Обращаясь к ребятам, заместитель полпреда Олег Машковцев подчеркнул, что формат "Волга-Янцзы" является беспрецедентным по своему масштабу и имеет разные составляющие: торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную. Молодежное сотрудничество является приоритетным направлением международных отношений России и КНР.

В рамках открытия российско-китайского молодежного форума состоялось яркое событие — специальный "сосуд дружбы" наполнили водой, взятой из рек Волга и Янцзы, что символизирует крепкие многолетние связи двух стран. Церемонию продолжил концерт, организованный российскими и китайскими студентами.

На протяжении десяти дней российские студенты будут знакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушают лекции ведущих китайских ученых, познакомятся с историей и традиционной национальной культурой Китая и провинции Хунань (чайная церемония, местная опера, народный музыкальный инструмент, вырезка из бумаги, вязка китайского узла).

Программа форума предусматривает посещение известных китайских компаний (Zoomlion, BROAD), лаборатории безопасности движения на железнодорожном транспорте при Министерстве образования КНР, а также культурных достопримечательностей (малой родины Мао Цзэдуна, дома-музея Лю Шаоци, художественной галереи имени Ли Цзыцзяня, центра керамики в г. Лилин). Также запланировано проведение концертов, круглых столов, спортивных соревнований, участие в тематических форумах "День России" и "День Китая". Свою работу Форум завершит 25 июля.