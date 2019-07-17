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Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал ПГК увеличил погрузку в первом полугодии более чем на треть

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая грузовая компания (ПГК) в январе–июне 2019 года погрузила 4,3 млн тонн грузов на Куйбышевской железной дороге (КбЖД), что на 34% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот филиала вырос на треть, до 5,6 млрд т-км. Доля филиала на полигоне КбЖД увеличилась на 2% — до 15%.

Фото: предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Мы обеспечили подвижным составом растущий поток грузов за счет повышения эффективности эксплуатации парка и высокого уровня сервиса, который предлагает ПГК своим клиентам. Так, например, на основных направлениях перевозок мы максимально укрупняем и маршрутизируем отправки груженых и порожних вагонов. В результате этой работы филиал ускорил оборот цистерн за первое полугодие 2019 года на 1,6 суток, до 7,2 суток", — комментирует директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Наибольший прирост наблюдался в сегменте нефти и нефтепродуктов — на 58%, до 3 млн тонн. Увеличился объем транспортировки лома черных металлов — на 4%, до 170 тыс. тонн, а также аммиачной селитры — на 89%, до 111 тыс. тонн.

Внутрироссийские перевозки филиала выросли на 31%, до 3,3 млн тонн. Наиболее популярными направлениями стали Южный, Центральный, Юго-Восточный и Северо-Западный регионы.

Экспортная погрузка в первом полугодии 2019 года увеличилась на две трети, до 1 млн тонн. Грузы следовали в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей, сухопутные пограничные переходы Приволжской, Московской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог.

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