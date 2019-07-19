"Балтика" и Европласт намерены развивать переработку ПЭТ-упаковки

18 июля на встрече с производителем пластиковой упаковки ОП "Европласт" пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, подписала меморандум о взаимодействии в сфере развития отрасли обращения с отходами в России. Оно направлено на поиск совместных решений по обеспечению роста переработки различных видов ПЭТ-упаковки и развитие мероприятий по раздельному сбору отходов в России.

Соглашение отвечает целям национального проекта "Экология" по повышению эффективности обращения с отходами производства и потребления и снижения нагрузки на окружающую среду. Подписание Меморандума — продолжение работы "Балтики" по повышению эффективности обращения с отходами и снижению нагрузки на окружающую среду, что соответствует одной из стратегических целей устойчивого развития компании — "НОЛЬ углеродного следа".

Меморандум был подписан на встрече ОП "Европласт" с представителями бизнес-сообщества на территории Солнечногорского завода компании. Цель встречи — привлечение внимания российских и международных компаний к вопросу ответственного отношения к окружающей среде и переработки пластика. Одной из задач ОП "Европласт" является увеличение к 2020 году мощностей производства восстановленного ПЭТ в 2 раза. Компания планирует также увеличить поставки использованных бутылок с полигонов Москвы и Московской области до 100%. Компания "Балтика", как один из ключевых партнеров "Европласт", поддерживает инициативу производителя.

Маирбек Лагкуев, начальник отдела по экологии и рециклингу пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group:

"ОП "Европласт" и "Балтику" связывают давние партнерские отношения. Мы считаем очень важным развивать наше взаимодействие в области устойчивого развития и, в частности, переработки ПЭТ-упаковки, которая является лидером по потенциалу рециклинга. Подписание меморандума является продолжением работы "Балтики" в области раздельного сбора и переработки отходов, только в 2018 году в рамках собственного проекта компанией собрано и отправлено на переработку более 6 000 тонн отходов ПЭТ-упаковки. Мы видим преимущества в обмене опытом, информацией с нашим партнером в этой области и будем искать возможности для дальнейшего развития сотрудничества, чтобы вносить вклад в достижение национальных целей по повышению эффективности обращения с отходами и снижения нагрузки на окружающую среду".

Cоглашение направлено на поиск совместных решений по обеспечению роста переработки различных видов ПЭТ-упаковки

В России сейчас активно проводятся реформы по улучшению экологической ситуации в стране. Согласно принятому постановлению "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве", I этап перехода на раздельный сбор мусора стартует с 1 января 2020 года. Согласно опросу Левада-центр, две трети граждан (66%) уже сейчас готовы сортировать отходы у себя дома, чтобы в дальнейшем отправлять их на переработку.

"Балтика" уже шестой год подряд последовательно развивает проект "Принеси пользу своему городу". Вместе с отраслевыми и региональными операторами компания устанавливает новые контейнеры для раздельного сбора отходов, которые позволяют отправлять на переработку тонны собранной ПЭТ-упаковки, стекла, алюминиевых банок, картона. За 5 лет реализации программы "Балтика" установила в ряде городов России более 7 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, а общие инвестиции в проект превысили 50 миллионов рублей.

Татьяна Захарова, генеральный директор завода "Пларус", компания ОП "Европласт":

"Будучи экологически ответственной компанией и первой в России компанией на рынке упаковки, которая действует по принципам циркулярной экономики, ОП "Европласт" стремится сохранить природные ресурсы через увеличение объема вторичного ПЭТ на рынке. Сегодня мы видим растущий интерес со стороны бизнес-сообщества в использовании рециклингового сырья. В связи с этим к 2020 году мы запустим новые мощности на заводе "Пларус" по производству восстановленного ПЭТ, что позволит увеличить объемы производства гранулята в 2 раза".

Тема экологии, загрязнения окружающей среды и увеличения пластиковых отходов на сегодняшний день приобрела глобальные масштабы. Правительства многих стран, в том числе и России, где в 2018 году было накоплено 365 тысяч тонн пластика, принимают стимулирующие меры по улучшению ситуации. Так на глобальном уровне к 2025 году в странах ЕС пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25% состоять из переработанного пластика.

Как отметили на встрече представители ОП "Европласт", международный бизнес также заинтересован в использовании рециклингового сырья. По данным ОП "Европласт" спрос бизнеса на продукты из восстановленного ПЭТ увеличился на 100% по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году по прогнозам компании спрос на товары вторичной переработки в мире составит 65 тыс. тонн.