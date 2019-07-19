16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прислать работу на конкурс фестиваля им. Михаила Анищенко можно с 20 июля В Самаре обсудили проблемы современной детской литературы В областной детской библиотеке началась программа летних чтений для детей и подростков Самарская областная библиотека отметила 220-летие Пушкина СОЮБ опубликовала программу Литературной ночи

Литература Культура

Прислать работу на конкурс фестиваля им. Михаила Анищенко можно с 20 июля

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

Центр чтения СОУНБ 20 июля начинает прием заявок на конкурс, который определит участников VII Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.

К конкурсу допускают авторов 18-35 лет, пишущих на русском языке. Молодые литераторы могут представить:

- стихотворения размером не более 200 строк;

- прозаические произведения общим объемом не более трех авторских листов;

- стихотворения, прозаические произведения для детей и подростков (объем прозы - не более трех авторских листов, поэзии - не более 200 строк).

Конкурсную работу и анкету необходимо отправить на электронную почту litfest-samara@yandex.ru c пометкой "Фестиваль имени Анищенко-2019". Работы принимаются до 20 августа включительно.

Открытие фестиваля состоится 27 сентября в здании библиотеки (пр. Ленина, 14а). Затем участники отправятся в оздоровительно-образовательный лагерь "Жигули" (пос. Зольное, Самарская область).

В программе - мастер-классы и семинары от известных российских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения, экскурсия по живописным местам Жигулей и творческий вечер стихов Михаила Анищенко.

Среди мастеров на фестивале будут присутствовать и работать Павел Басинский, Андрей Олех, Дмитрий Емец, Максим Замшев, Юрий Татаренко.

По итогам фестиваля выйдет спецвыпуск литературного журнала "Молодежная волна", куда войдут самые сильные произведения участников мероприятия. Также у молодых литераторов появится возможность получить рекомендации к публикациям в литературных журналах и газетах России.

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4