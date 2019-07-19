Прислать работу на конкурс фестиваля им. Михаила Анищенко можно с 20 июля

Центр чтения СОУНБ 20 июля начинает прием заявок на конкурс, который определит участников VII Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.

К конкурсу допускают авторов 18-35 лет, пишущих на русском языке. Молодые литераторы могут представить:

- стихотворения размером не более 200 строк;

- прозаические произведения общим объемом не более трех авторских листов;

- стихотворения, прозаические произведения для детей и подростков (объем прозы - не более трех авторских листов, поэзии - не более 200 строк).

Конкурсную работу и анкету необходимо отправить на электронную почту litfest-samara@yandex.ru c пометкой "Фестиваль имени Анищенко-2019". Работы принимаются до 20 августа включительно.

Открытие фестиваля состоится 27 сентября в здании библиотеки (пр. Ленина, 14а). Затем участники отправятся в оздоровительно-образовательный лагерь "Жигули" (пос. Зольное, Самарская область).

В программе - мастер-классы и семинары от известных российских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения, экскурсия по живописным местам Жигулей и творческий вечер стихов Михаила Анищенко.

Среди мастеров на фестивале будут присутствовать и работать Павел Басинский, Андрей Олех, Дмитрий Емец, Максим Замшев, Юрий Татаренко.

По итогам фестиваля выйдет спецвыпуск литературного журнала "Молодежная волна", куда войдут самые сильные произведения участников мероприятия. Также у молодых литераторов появится возможность получить рекомендации к публикациям в литературных журналах и газетах России.