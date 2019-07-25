Тольяттинская школа единоборств закрыта за нарушение требования пожарной безопасности

Судебные приставы Самарской области опечатали двери школы единоборств. В здании не соблюдались требования пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Суд Автозаводского района г. Тольятти удовлетворил иск прокуратуры района в адрес одной из городских школ единоборств и вынес решение приостановить деятельность по эксплуатации принадлежащего ей здания в связи с нарушением требований пожарной безопасности.

Деятельность школы единоборств возобновится после того, как там будут устранены нарушения требований пожарной безопасности. В случае, если пломбы, которыми опечатано здание, будут нарушены, а деятельность возобновлена, должник будет привлечен к административной ответственности.