Волонтеры обучают участников форума "iВолга-2019" раздельному сбору отходов

Региональный оператор по обращению с ТКО организовал масштабный эксперимент по раздельному сбору отходов на площадке молодежного форума Приволжского федерального округа форума "iВолга-2019".

Суть эксперимента заключалась в том, что в дополнение к привычным контейнерным площадкам на территории фестивальной поляны были размещены 5 точек для раздельного сбора отходов.

Эксперимент проводится при поддержке волонтеров. Это десять молодых людей, выпускников разных вузов Самарской области, которых объединяет активная жизненная позиция и неравнодушие к проблемам окружающей среды. Они охотно делятся с другими участниками iВолги тонкостями организации раздельного сбора отходов.

В пяти точках, распределенных по территории фестивальной поляны, гости и участники мероприятия могут оставлять отходы бумаги, стекла, пластика и металла. В столовых разделение происходит на пластиковые отходы (посуда), органику (пищевые отходы), кроме того, отдельный накопитель предусмотрен для салфеток. Для крышек от пластиковых бутылок региональный оператор установил накопитель.

С момента открытия молодежного форума, с 23 по 25 июля — удалось собрать и вывезти 50 кг пластика и 75,75 м³ ТКО. Итоги по другим фракциям будут подведены после окончания форума.

"Просветительская работа в том, что касается правильного обращения с отходами, — важное направление работы регионального оператора. Очень часто именно молодое поколение проявляет восприимчивость ко всему новому. А с учетом, того, что в рамках фестиваля "iВолга-2019" молодежь учится раздельному сбору на практике, у своих же ровесников, такое обучение является очень эффективным. Надеюсь, что этот эксперимент станет одним из шагов на пути к новому экологическому сознанию", — рассказал директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

Реализация в Самарской области национального проекта "Экология" дала импульс для создания эффективной системы управления отходами, которая включает в себя также мероприятия по строительству и модернизации инфраструктурных объектов. Благодаря этим мероприятиям к 2025 году сортировку должны будут проходить 100% собираемых отходов.